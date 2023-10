Trenitalia supera i livelli pre Covid, l’a. d. Corradi annuncia investimenti da 200 mld in infrastrutture

Trenitalia in estate ha superato completamente i valori di traffico pre Covid del 2019 e ora Fs è impegnata a realizzare un piano di investimenti complessivo in infrastrutture di 200 miliardi di euro in 10 anni”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, nella foto, ieri all’inaugurazione della fiera Expo Ferroviaria. “In estate siamo andati oltre i livelli del 2019 e a settembre continuiamo – ha spiegato – non dobbiamo più parlare di pre Covid, ma guardare alle sfide future. Le Fs hanno un piano strategico di investimenti in infrastrutture di 200 miliardi di euro in 10 anni. Il Pnrr è importantissimo ma le Ferrovie guardano oltre”.

“Le infrastrutture – prosegue – le vedremo negli anni, ma la domanda dei passeggeri è oggi, e l’anno prossimo sicuramente ci sarà una domanda ancora maggiore. Il trasporto regionale è altrettanto importante del Freccia Rossa e anche di più. L’investimento per cambiare pelle al trasporto regionale è stato enorme negli anni scorsi, 1 miliardo di euro ogni anno per il rinnovo della flotta regionale. Un pilastro importante di Trenitalia è l’Intercity, dove i passeggeri sono aumentati del 20-30% in più sugli anni precedenti. Con il Pnrr vedremo presto le nuove carrozze dell’Intercity notte per viaggiare all’interno del treno come se fossimo in albergo”.