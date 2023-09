Dole Italia e Atalanta BC rinnovano la partnership per la stagione calcistica 2023-24

Prosegue il cammino di Dole Italia, azienda leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, al fianco di Atalanta BC: per la terza stagione calcistica consecutiva l’Azienda è Official Healthy Food Sponsor della Società nerazzurra.

Un’alleanza consolidata, alla cui base vi è una forte condivisione di valori, fra cui rispetto, lealtà, impegno, disciplina e passione. Dole Italia e Atalanta BC “fanno squadra” per sensibilizzare – con particolare attenzione le giovani generazioni – sull’importanza di adottare uno stile di vita sano, in cui gioca un ruolo importante la combinazione tra alimentazione equilibrata e regolare attività fisica. La frutta fresca è fonte di acqua, fibre, vitamine, minerali e tanti altri preziosi nutrienti che devono essere sempre presenti in un corretto programma nutrizionale e ancor di più nella dieta di uno sportivo.

Un connubio vincente, dunque, quello tra sport e nutrizione e che è stato il cuore dell’evento Food For Sport, realizzato di recente da Dole Italia presso il Training Center Bortolotti e che è da sempre promosso dall’Azienda anche attraverso il suo sostegno al progetto socioeducativo La Scuola Allo Stadio, ideato da Atalanta ededicato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

“Siamo entusiasti di continuare la partnership con Atalanta B.C., iniziata nel 2021. Per Dole Italia è un motivo di grande orgoglio e ci consente di continuare a crescere attraverso il confronto con professionisti di élite su temi centrali quali alimentazione e benessere.” dichiaraGiusto Curti, Managing Director Dole Italia che prosegue “Oltre alla vicinanza territoriale, condividiamo appieno la profonda attenzione di Atalanta al mondo dei giovani e al suo impegno nella crescita e formazione dei nuovi talenti, risorsa chiave del nostro futuro”.

“È sempre motivo di grande soddisfazione rinnovare partnership come questa con Dole Italia, collaborazioni che alla loro base hanno innanzitutto una condivisione importante di valori” – ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta -.” Essere sensibili nei confronti delle più giovani generazioni è per Atalanta a dir poco fondamentale: grazie a Dole Italia possiamo approfondire ulteriormente tematiche di assoluta attualità quali sono l’alimentazione ed il benessere”.