Regione Lombardia premia 400 Attività storiche

Al via la seconda edizione dell’evento ‘itinerante’ di premiazione delle Attività storiche riconosciute da Regione Lombardia. Sono 400 le attività premiate di cui 52 per Milano e sale così a 690 il numero delle piccole imprese nel milanese che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Insieme all’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, hanno consegnato il ‘marchio identificativo’ dedicato a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni, l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, e il presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nella foto, Carlo Sangalli.“In questa stagione – ha spiegato l’assessore Guido Guidesi, promotore della manifestazione – a livello lombardo, abbiamo riconosciuto più di 400 attività storiche, 52 per Milano e il suo territorio”. Esercizi commerciali e artigianali che rappresentano “un presidio sociale e sono fondamentali per la nostra filiera economica”, ha spiegato. La Regione continuerà “a sostenerli non solo col premio, ma con gli strumenti di sostegno”. Un’iniziativa “per ribadire il nostro grazie a chi contribuisce a fare grande la Lombardia. Queste realtà sono il cuore pulsante del tessuto economico lombardo che, in tutti questi anni, nonostante le difficoltà, sono state in grado di resistere e innovare. Commercianti e artigiani che rappresentano anche un presidio sociale delle Comunità: un orgoglio per tutta la Lombardia”. “Spesso – ha proseguito Guidesi – si tratta di esercizi a conduzione familiare: storie di persone che, generazione dopo generazione, vincono la sfida quotidiana del lavoro e sanno restare competitivi. A loro va il ringraziamento di Regione Lombardia, per quello che hanno fatto e per quello che faranno”. Il riconoscimento premia attività che producono “benessere e, attraverso il loro ruolo storico, contribuiscono a costruire la memoria collettiva. Mai come ora le attività commerciali e artigianali hanno un grande valore sociale e sono indispensabili per la vivibilità, la sicurezza e l’attrattività dei territori”, ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Carlo Sangalli. Inoltre, la collaborazione tra Camera di Commercio e Regione Lombardia “consente di attuare bandi e misure concrete a sostegno degli esercizi di vicinato”. Le attività rappresentano “esempi di abnegazione, voglia di fare e capacità imprenditoriali”.