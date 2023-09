Nicola Barone nominato Inviato Straordinario per la Repubblica di San Marino

Nell’ambito delle recenti nomine diplomatiche, un nome spicca per la sua vasta esperienza nel mondo delle telecomunicazioni e delle tecnologie digitali: l’Ingegnere Nicola Barone è stato designato come Inviato Straordinario per la Repubblica di San Marino. Nel suo discorso di accettazione, l’Ingegnere Barone ha espresso gratitudine e una profonda consapevolezza della responsabilità etica e sociale che questa nomina comporta (nella foto, un momento dell’incontro).

Citando Don Bosco, ha richiamato l’importanza di mostrarsi “buoni cristiani e onesti cittadini” ovunque ci si trovi, un richiamo alla responsabilità personale e collettiva.

Barone ha sottolineato l’importanza di mettere al centro il rispetto per la dignità umana e l’ambiente in un mondo in rapida trasformazione. Ha citato il filosofo Hans Jonas, evidenziando l’obbligo assoluto del principio di responsabilità. Ha affermato: “Il principio di responsabilità è un dovere assoluto. Esso va applicato a ogni gesto dell’uomo. È l’uomo che deve preoccuparsi delle ricadute future delle sue scelte e di ogni suo atto. Infatti, ciò che si può fare molte volte non è eticamente fattibile!”

Particolarmente significativa è stata la sua dichiarazione di servizio cristiano alla persona umana, alla sua debolezza e dignità. Ha pregato affinché possa continuare a contribuire alla crescita dell’umanità, specialmente in un’epoca segnata da insicurezza e secolarizzazione.

Biograficamente parlando, l’Ingegnere Barone è uno dei maggiori esperti internazionali di telecomunicazioni, con una carriera di spicco in una delle principali aziende del settore. La sua esperienza abbraccia la Net Economy, Progetti di Sistemi Telematici, Digital Economy 4.0 e molte altre aree. È stato tra gli ideatori del Piano Telematico nazionale, anticipando lo sviluppo delle tecnologie digitali.

L’Ingegnere Barone ha ricevuto numerosi premi per il suo contributo nel campo delle telecomunicazioni, tra cui il prestigioso Premio Internazionale Bronzi di Riace e il riconoscimento della Fondazione Marconi come “Marconista del XXI secolo”. È inoltre Cavaliere di San Gregorio Magno.

La nomina dell’Ingegnere Barone come Inviato Straordinario per San Marino rappresenta un’eccellente opportunità per combinare la sua vasta competenza tecnologica con un profondo impegno sociale e spirituale, contribuendo così a promuovere il bene comune e la crescita sostenibile della Repubblica di San Marino.