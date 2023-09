Intelligenza artificiale e dati reali: Palantir e Policlinico Gemelli uniscono le forze nella ricerca sanitaria

Palantir Technologies Inc. e Gemelli Generator Real World Data (RWD), un centro di ricerca presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (“Policlinico Gemelli”), hanno annunciato una partnership per implementare soluzioni di ricerca in medicina digitale che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la cura del paziente e gli esiti sanitari. Il centro di ricerca digitale del Policlinico Gemelli, Generator RWD, utilizzerà Palantir Foundry come una delle principali piattaforme abilitanti per gestire la mole e complessità dei dati sanitari. Le funzionalità di intelligenza artificiale di Foundry saranno utilizzate per generare Real World Evidence a supporto della ricerca clinica e traslazionale finalizzata alla scoperta di farmaci e indicazioni, al miglioramento della cura del paziente e allo sviluppo di soluzioni di medicina digitale per la ricerca sanitaria in Italia e nell’ambito delle loro partnership su scala globale. Il software Palantir potenzierà le capacità del Generator RWD e della sua rete di partner mentre continuano nella loro ricerca volta a rendere più efficiente l’utilizzo dei dati per ottenere nuove informazioni preziose in numerosi domini di ricerca nel settore dell’sanità. “L’sanità è in una fase di trasformazione grazie alla potenza dei dati e dell’intelligenza artificiale e questa tendenza non potrà che accelerare. Un numero crescente di aziende sta impiegando questa potenza per scoprire terapie innovative, migliorare le tecniche di cura dei pazienti e aumentare l’efficienza e l’efficacia dei trattamenti”, spiega Andrea Galvagni, Direttore per l’Italia presso Palantir. “Noi di Palantir siamo fieri di sostenere istituti leader a livello mondiale come il Policlinico Gemelli fornendo la tecnologia di cui hanno bisogno per realizzare le mission più cruciali”. “La Real World Evidence diventa sempre più importante nel sostenere la ricerca sanitaria. Integrando Foundry nel framework sviluppato presso Generator RWE, puntiamo ad accelerare i cicli della nostra pipeline di ricerca per ottenere risultati più rapidi e migliori,” ha affermato Vincenzo Valentini, Direttore Scientifico di Gemelli Generator Research Facility. “Il valore aggiunto del software Palantir e le loro grandi capacità nell’innovazione basata sui dati arricchiranno la suite di prodotti e servizi che stiamo fornendo nell’ambito di progetti di co-creazione insieme ai nostri partner industriali”, conclude Alfredo Cesario, Ceo Gemelli Digital Medicine & Health.