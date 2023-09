Poste Italiane alla ricerca di nuove agenzie pubblicitarie, opportunità da 14,5 mln

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) sta cercando nuove agenzie pubblicitarie per gestire la loro pubblicità “Above The Line” (cioè la pubblicità tradizionale come la televisione, la radio e i giornali). Hanno aperto un’opportunità per le agenzie interessate a partecipare a una competizione per diventare i partner pubblicitari principali di Poste Italiane e delle sue società affiliate.

In questa competizione, ci sono due lotti, ciascuno con un valore totale di 14.500.000 euro da spendere in 24 mesi. Questi lotti erano stati precedentemente assegnati a Saatchi&Saatchi (8,7 milioni di euro) e Wunderman Thompson (5,8 milioni di euro) in una gara del 2020.

Le agenzie interessate a partecipare devono soddisfare alcuni requisiti. Ad esempio, devono dimostrare di avere un fatturato di almeno 9 milioni di euro nei loro ultimi due bilanci per attività simili a quelle richieste in questa competizione. Inoltre, devono aver creato, gestito e realizzato almeno tre campagne pubblicitarie multimediali (usando almeno tre diversi mezzi di comunicazione) dal gennaio 2021, con un budget pubblicitario complessivo di almeno 24 milioni di euro. Almeno due di queste campagne devono avere avuto un budget pubblicitario di almeno 5 milioni di euro ciascuna.

Infine, se vengono selezionate, le agenzie dovranno avere una sede operativa a Roma con una struttura a disposizione di Poste Italiane.

Le domande per partecipare e le proposte tecniche ed economiche devono essere inviate online tramite il sito web www.posteprocurement.it entro le ore 13:00 del 5 ottobre 2023.