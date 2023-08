Una nuova ricerca di Ivanti rivela che un quarto dei professionisti IT sta pensando di lasciare il proprio lavoro nei prossimi sei mesi

Ivanti, l’azienda tecnologica che eleva e protegge Everywhere Work, ha annunciato oggi i risultati del suo Defending IT Talent Report come parte della Everywhere Work Series. Il rapporto rivela che un quarto dei professionisti IT sta seriamente pensando di lasciare il lavoro attuale entro i prossimi sei mesi, con un potenziale costo per le aziende statunitensi di oltre 145 miliardi di dollari. Queste statistiche evidenziano l’urgente necessità per le organizzazioni di alleviare l’onere sopportato dai professionisti IT a causa del passaggio al lavoro ibrido e remoto.

Secondo la ricerca, i professionisti IT hanno una probabilità 1,4 volte maggiore di disimpegnarsi e “lasciare tranquillamente” il proprio lavoro rispetto ad altri lavoratori della conoscenza. Inoltre, solo l’8% delle organizzazioni sta dando la priorità all’automazione per le attività ripetitive nel 2023, nonostante il suo potenziale per alleviare le pressioni del carico di lavoro affrontate dai team IT.

Il Defending IT Talent Report rivela diverse sfide chiave affrontate dai professionisti IT e dagli esperti di sicurezza:

– Aumento del 73% dei carichi di lavoro dovuto al lavoro ibrido o remoto, che porta a 1 su 4 che segnala il burnout.

– Il 23% cita la perdita di connessione con i colleghi rispetto a solo il 17% degli impiegati.

– 2,5 volte più probabilità di lavorare più ore quando si lavora da remoto.

– Nel trimestre che considera di lasciare il lavoro, il 31% riferisce che la propria salute mentale sta soffrendo.

Nonostante queste sfide, la stragrande maggioranza dei professionisti IT (84%) desidera continuare a lavorare da remoto almeno per una parte del tempo.

“I team IT sono la forza trainante che rende Everywhere Work una realtà per le organizzazioni, eppure sono alle prese con un carico di lavoro pesante”, ha affermato Jeff Abbott, CEO di Ivanti. “In effetti, le organizzazioni continuano a lottare per trattenere i talenti IT (un problema che dura da decenni) e questo sta costando loro guadagni di produttività e incidendo sui loro profitti. Le aziende devono adottare l’automazione per alleviare i carichi di lavoro IT, favorendo in ultima analisi un ambiente di destinazione che mantenga i migliori professionisti IT e coltiva un vantaggio competitivo.Abbiamo passato anni a trasformare digitalmente tutti gli angoli dell’azienda, ora è il momento di trasformare gli ambienti IT e aiutare le persone che rendono possibile tutta la trasformazione”.

Il rapporto sottolinea che il disimpegno dei talenti IT, le dimissioni silenziose e il turnover non sono il risultato del lavoro a distanza in sé, ma derivano dalla mancanza di risorse, strumenti e supporto a disposizione di questi dipendenti. Descrive sei passaggi attuabili che le aziende possono intraprendere per abilitare Everywhere Work per i professionisti IT e della sicurezza:

– Diagnosticare i punti di pressione della vita lavorativa dell’IT : utilizzare sondaggi interni e individuali per ottenere un impulso sulle mentalità al lavoro. Da lì, prendi nota dei punti di pressione specifici causati dal lavoro ibrido e remoto.

– Inventario delle esperienze specifiche della tecnologia : i talenti IT segnalano tassi più elevati di insoddisfazione per gli strumenti che utilizzano quando lavorano fuori sede (quasi 1 su 4 lo afferma). Monitorando l’esperienza digitale dei dipendenti (DEX), gli approfondimenti possono aiutare a individuare le aree che richiedono attenzione/investimento.

– Dai la priorità all’automazione per i flussi di lavoro IT : per liberare i talenti IT per progetti più preziosi, investi in una tecnologia che gestisca automaticamente le attività ripetitive e applica l’automazione del flusso di lavoro sia alle attività rivolte ai dipendenti che ai flussi di lavoro di back-office.

– Adottare soluzioni proattive: per ridurre al minimo i ticket dell’help desk, implementare i cosiddetti sistemi di “autoriparazione” che utilizzano una combinazione di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e monitoraggio remoto per risolvere i rallentamenti della tecnologia sul posto di lavoro prima ancora che un dipendente sia a conoscenza del problema.

– Offri ai dipendenti scelte su come lavorare: offri ai talenti IT la possibilità di definire lo stile di lavoro che si adatta alle loro circostanze individuali e, in tal modo, aumenta il reclutamento e la fidelizzazione dell’IT.

– Promuovere la connessione di persona per i team IT : gli incontri faccia a faccia rappresentano un’opportunità per creare fiducia e cameratismo. È più facile avere una connessione con qualcuno dall’altra parte dello schermo se il team ha appena trascorso la giornata pranzando e uscendo insieme.