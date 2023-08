L’India esclude l’Ucraina dai Paesi invitati al G20 

L’India ha scelto di non invitare l’Ucraina al vertice del G20 del prossimo mese, la Russia è stata invece invitata nonostante gli appelli a espellerla dal gruppo.

Un elenco formale degli invitati pubblicato sul sito del G20 mostra che sono stati invitati 8 Stati non membri: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. È prevista anche la Spagna tra i non membri, come invitato permanente. Spetta al Paese ospitante decidere quali non membri invitare ogni anno. Kiev era stata invitata al summit in Indonesia nel 2022 e al G7 in Giappone a inizio anno.