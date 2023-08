NaaS e Hyundai hanno raggiunto una partnership commerciale per la ricarica di veicoli elettrici

NaaS, una delle principali società di servizi di ricarica per veicoli elettrici, si è unita alla terza casa automobilistica più grande del mondo, Hyundai Motor Group (Cina), per sviluppare un efficiente servizio di gestione della ricarica per i proprietari di auto Hyundai . Inoltre, le due parti rafforzeranno potenziali aziende di ricarica di veicoli elettrici tramite una partnership.

La partnership tra NaaS e l’entità cinese di Hyundai Motor Group ha reso i servizi di ricarica e le soluzioni per la gestione degli ordini da equipaggiare con i modelli Hyundai. I proprietari di auto Hyundai possono controllare lo stato di ricarica e di installazione del caricabatterie in tempo reale tramite un’app di servizio intelligente o dalla console centrale.

Le statistiche della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) suggeriscono che nel 2023 le vendite di veicoli elettrici in Cina raggiungeranno i 9 milioni, con una penetrazione annuale dei veicoli elettrici che dovrebbe salire al 36%. In Cina sono stati dedicati sempre più investimenti nelle infrastrutture di ricarica per soddisfare la crescente domanda di ricarica.

“Le strutture di ricarica come componente significativa della nuova infrastruttura svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la penetrazione dei veicoli elettrici”, ha affermato Wang Yang, fondatore e CEO di NaaS, “collaborato con nuovi attori della filiera dell’industria energetica, NaaS coinvolgerà gli utenti in modo più rapido, semplice e servizio di ricarica più conveniente e collaborare con Hyundai Motor Group (Cina) per stimolare l’aggiornamento dei servizi di ricarica”.

“La Cina è il mercato dei veicoli elettrici più grande e in più rapida crescita al mondo. Il paese non solo ha prestazioni eccezionali nelle vendite di veicoli elettrici e nella quantità di infrastrutture di ricarica costruite, ma eccelle anche nella qualità del servizio di veicoli elettrici. Ciò fornirà un prezioso riferimento per l’azione di Hyundai di far progredire il servizio di veicoli elettrici nel mercato globale. Attraverso la collaborazione con NaaS, Hyundai Motor Group continuerà a migliorare ed espandere i servizi di ricarica per fornire ai proprietari di auto elettriche un’esperienza di servizio di ricarica più conveniente e aggiornata”, Hyuk Joon Lee, presidente e responsabile delle operazioni in Cina presso Hyundai Motor Group ha detto.

Al 31 marzo 2023, l’ampia rete di NaaS ha collegato 55.000 stazioni di ricarica e 575.000 caricabatterie al 31 marzo. Il volume di ricarica nel primo trimestre è stato di 1,023 miliardi di kWh, pari al 21% del volume di ricarica pubblico in Cina.