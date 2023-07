Alkemy completa l’acquisizione di Design Group Italia

Alkemy S.p.A., nella foto l’a. d. Duccio Vitali, società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext Milan – segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), rende noto di aver formalizzato in data odierna l’acquisto di un ulteriore 47% del capitale sociale di Design Group Italia I.D. S.r.l. (“DGI”) dai soci Edgardo Angelini, Sigurdur Thorsteinsson, Peter James Newbould, Michele Favaretto, Christopher John Miller, Gabriel Zangari. La restante quota del capitale sociale, pari al 2%, sarà ufficialmente acquisita il prossimo 1° agosto 2023, portando la Società a detenere una partecipazione complessiva di controllo del 100% del capitale sociale. DGI, innovation & design consultancy riconosciuta a livello globale, con 50 anni di esperienza e uffici a Milano e New York, è entrata a far parte del Gruppo a seguito dell’accordo di acquisizione del primo 20% del capitale sociale da parte di Alkemy, firmato in data 16 luglio 2019. Tale accordo prevedeva già i termini delle opzioni put&call, in forza delle quali Alkemy ha acquisito un addizionale 31% nel 2021 e il restante 49% nel 2023. Sulla base del citato accordo, il prezzo riconosciuto per il 49% è pari a Euro 2,9 milioni, determinato sulla base dell’EBITDA medio 2021/2022 per un multiplo di 7. Il pagamento del corrispettivo per il 49% è stato effettuato da Alkemy mediante disponibilità derivanti integralmente da finanziamenti bancari.