Kolinpharma, crescita a doppia cifra nel primo semestre

Il Consiglio di Amministrazione di Kolinpharma, PMI Innovativa e Società Benefit operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha preso visione del fatturato preliminare al 30 giugno 2023 e ha approvato i KPI sulle prescrizioni mediche del secondo trimestre 2022 (fonte Iqvia). Prosegue il trend di crescita delle prescrizioni mediche che nel secondo trimestre 2023 si attestano a n. 213.309, in crescita del 7,51% in termini di volumi rispetto a n. 198.416 del secondo trimestre 2022 e in crescita del 6,64% in termini di valori rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Al 30 giugno 2023 il fatturato1 preliminare di prodotto finito è pari a circa Euro 6,7 mln, con un incremento di circa il 17,3% rispetto a Euro 5,7 milioni del primo semestre 2022 ed euro 0,2 mln di vendite di materie prime. Rita Paola Petrelli, nella foto, Presidente di Kolinpharma, ha commentato: “Chiudiamo il primo semestre del 2023 con un dato preliminare di fatturato che si attesta a Euro 6,7 milioni, con una crescita double digit di circa il 17,3% rispetto al primo semestre del 2022 (quest’ultimo pari a 5,7 milioni di Euro). In termini di KPI sulle prescrizioni mediche anche il secondo trimestre si conferma positivo con un numero di 213.309 unità, in crescita del 7,51% in termini di volumi e del 6,64% in termini di valore. Proseguono le attività di sviluppo sia sul fronte dell’R&D che su quello commerciale in Italia e all’estero. Il 2023 è un anno speciale per il progetto Kolinpharma, 10 anni dalla costituzione, un progetto ambizioso è divenuto una splendida realtà”