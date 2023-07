Gruppo Hera e Ascopiave incorporano Asco TLC in Acantho

Il Gruppo Hera (nella foto, l’a. d. Orazio Iacono) e il Gruppo Ascopiave hanno approvato nelle assemblee straordinarie delle controllate Acantho e Asco TLC, la fusione per incorporazione di quest’ultima in Acantho.

Il contributo atteso alla crescita del margine operativo lordo di Acantho, e quindi del consolidato del Gruppo Hera in quanto controllante, è di almeno 4 milioni di euro, a cui si aggiungeranno le sinergie conseguenti.

La fusione fa seguito all’acquisizione del 92% di Asco TLC perfezionato da Acantho e Ascopiave lo scorso 14 marzo 2023 e alla precedente aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica indetta da Asco Holding.

Asco TLC, società attiva dal 2001 nella prestazione di servizi ICT principalmente a clienti corporate e pubbliche amministrazioni, dispone di una rilevante rete territoriale di proprietà, dislocata in Veneto e Friuli-Venezia Giulia per oltre 2.200 km di dorsali di fibra ottica, 56 ponti di diffusione radio e 24 centrali xDSL in unbundling ed eroga i propri servizi a oltre 2.700 clienti. Acantho, la digital company controllata dal Gruppo Hera, con più di 7.000 clienti, ha intrapreso, più di vent’anni fa, lo sviluppo di una rete proprietaria a banda ultra-larga in fibra ottica, lunga oltre 238.000 km, e fornisce, anche alla capogruppo e alle altre società, servizi di data center, telefonia e connettività, in particolare con soluzioni nella gestione dei data center primario e secondario, nelle reti di collegamento delle sedi, nell’accesso a internet, nella telefonia fissa e mobile, nelle applicazioni Internet of Things (IoT) per la gestione della rete di distribuzione e dei contatori, nell’infrastruttura radio per la telelettura dei contatori e dei nodi di rete, nelle piattaforme di telecontrollo reti e per la digital transformation. Il tutto con la costante attenzione alla sostenibilità da parte di Acantho, che autoproduce il 30% del fabbisogno energetico del proprio data center, con una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 in atmosfera.

La fusione per incorporazione di Asco TLC in Acantho rappresenta per il Gruppo Hera e il Gruppo Ascopiave un passaggio strategico nell’evoluzione del portafoglio di attività nei settori IT-TLC, in linea con i rispettivi piani industriali, e consentirà la nascita di un operatore pluriregionale con significative sinergie operative e commerciali e importanti benefici anche per i clienti, che riceveranno una comunicazione dedicata appena sarà definita la data di efficacia della fusione, indicativamente nell’autunno 2023.

Grazie all’integrazione degli asset infrastrutturali e delle competenze all’avanguardia di Asco TLC in Acantho, il Gruppo Hera prevede un ampliamento della propria offerta di servizi nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, con conseguente sviluppo commerciale in particolare nel territorio di riferimento, a elevata densità industriale, dove già opera con altri business. L’operazione si inserisce, infatti, nel percorso di sviluppo della multiutility, che mira a fornire ai propri clienti soluzioni sempre più ampie, efficienti, innovative e competitive sia in termini di costi sia di sostenibilità. In particolare, la fusione porterà un valore aggiunto nei rapporti di fornitura con i cittadini e le aziende dei territori serviti, consentendo al Gruppo Hera di offrire proposte commerciali di frontiera tecnologica, integrate e flessibili alle varie esigenze dei clienti e stakeholder, tra cui i servizi di connettività, telefonia e data center di elevate prestazioni e affidabilità, garantite anche da strutture ad alta sismo-resistenza, sistemi antiallagamento, antincendio e allarmistici di ultima generazione.

“L’incorporazione di Asco TLC in Acantho, e quindi nell’ambito del Gruppo Hera, dà la possibilità di valorizzare al meglio le potenzialità ed eccellenze specialistiche delle due aziende. Inoltre, l’integrazione operativa delle attività di business nel settore IT-TLC della nostra multiutility e di Ascopiave ci porterà a consolidare la proposta di servizi di Information and Communications Technology (ICT) sul territorio, con un’offerta sempre più personalizzata e flessibile per i clienti, tra cui le stesse società controllate dai due gruppi. La condivisione di asset, competenze e soluzioni, inoltre, ci permetterà di essere in grado di rispondere in maniera sempre più efficace e performante alle tendenze principali nel mercato ICT, che si sta spostando verso una maggiore richiesta di prodotti evoluti e di servizi di sicurezza integrati, sia a livello di reti che sistemi”, ha dichiarato Alessandro Aiello, Direttore Generale di Acantho.

“L’operazione che abbiamo concluso oggi consentirà di cogliere nel modo più efficace le potenziali sinergie industriali derivanti dall’integrazione delle realtà aziendali coinvolte, in un contesto di mercato sempre più competitivo che richiede un continuo miglioramento delle proposte commerciali per gli Enti, le imprese e gli utenti del territorio” – ha dichiarato Nicola Cecconato, Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ascopiave.