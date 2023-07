Automotive smart e connesso: Lattice Semiconductor Introduce Lattice Drive

Lattice Semiconductor, leader nel campo dei programmabili a bassa potenza, ha annunciato il lancio del suo stack di soluzioni Lattice Drive™, un nuovo strumento progettato per accelerare lo sviluppo di modelli e applicazioni avanzate e flessibili per il settore automobilistico. Questo innovativo stack software è mirato alle applicazioni del sistema automobilistico, comprese le connessioni per schermi di infotainment e l’elaborazione dei dati nell’abitacolo, i sensori per gli Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), e le applicazioni di connessione zonale a bassa potenza per il controllo del conducente, dell’abitacolo e del veicolo.

Con i continui progressi tecnologici, il settore automotive sta rapidamente evolvendo verso veicoli sempre più “smart” che richiedono architetture zonali con una varietà di sensori e display. In questo contesto, i produttori hanno la necessità di soluzioni flessibili e avanzate che consentano loro di innovare e di effettuare aggiornamenti futuri. Lattice Drive è stato progettato proprio per rispondere a queste esigenze, offrendo soluzioni complete sin dall’inizio del processo di progettazione delle applicazioni, accelerando così il time-to-market.

Il primo rilascio di Lattice Drive si concentra sulla connettività dello schermo di infotainment e sull’elaborazione dei dati all’interno dei veicoli. Le caratteristiche principali includono:

Connessione avanzata per schermi fino a 4K, con supporto per DisplayPort fino a HBR 3 a 8.1 Gbps per corsia.

Possibilità di connettere schermi multipli con un’interfaccia DisplayPort fino a 1,5 volte più rapida rispetto ai dispositivi concorrenti.

Efficiente elaborazione dati, consentendo di scaricare la CPU con una tensione ridotta fino al 75% rispetto ai dispositivi analoghi della concorrenza.

Il vantaggio delle soluzioni Lattice Drive risiede nel fatto che esse comprendono soluzioni complete specifiche per le applicazioni, comprese piattaforme e modelli di riferimento, demo, elementi essenziali IP e strumenti di progettazione FPGA. Ciò consente ai clienti di accelerare lo sviluppo delle applicazioni e di ridurre i tempi di commercializzazione.

Con Lattice Drive, Lattice Semiconductor amplia ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni software specifiche per le applicazioni, che include già soluzioni per AI, visione integrata, automazione di fabbrica, resilienza della piattaforma di firmware Root of Trust e installazione di 5G ORAN. Ora, con modelli automobilistici avanzati e adattabili, Lattice Drive rappresenta un passo avanti nel fornire soluzioni all’avanguardia per l’industria automobilistica.