ISCC Fintech e Pro Vercelli siglano un accordo di sponsorizzazione per la nuova stagione

Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A., società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di crediti non performing loan (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 T.U.B. e nell’attività di gestione e recupero degli stessi (attività di c.d. “Credit Management”), e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., società che opera nel mondo del calcio professionistico, con sede a Vercelli e militante nel campionato italiano di calcio di Lega Pro, rendono noto che hanno siglato una partnership stipulando un accordo di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2023/24. Ramo della holding CONAFI SpA, quotata nella Borsa Italiana dal 2007, ISCC Fintech è leader del mercato italiano del credito. Ha come priorità la riabilitazione dei debitori, attraverso un percorso di accompagnamento condiviso. Tale obiettivo viene perseguito attraverso una relazione diretta con gli stessi, tramite il proprio team di specialisti, composto da 40 risorse della divisione Phone Collection. È per ISCC prioritario identificare le criticità e i punti di miglioramento del processo di recupero crediti e definire, quindi, una scala di valori etici sempre più in linea con gli interessi dei debitori. Ed è proprio l’attenzione alla sostenibilità ed al sociale, condivisa tra ISCC Fintech e Pro Vercelli, ad aver creato le basi per questo legame: ISCC Fintech, in qualità di nuovo partner ha, infatti, valutato attentamente il profilo etico della Pro Vercelli e lo ha trovato in linea con il proprio Codice Etico; in particolar modo, ha condiviso gli obiettivi del progetto “I Semi dell’Etica 2023” ed il progetto “Pro Vercelli For Special”; un aspetto che ha fatto la differenza nel decidere di avviare questa collaborazione. “La sostenibilità ambientale e sociale è un obiettivo verso il quale la nostra organizzazione punta con forza in questo particolare momento storico. Crediamo fermamente nei valori indicati nella Carta Etica dello Sport Piemonte, tant’è che li abbiamo fatti nostri e condivisi nel nostro Codice Etico. Nella Pro Vercelli abbiamo individuato un partner altrettanto attento a questi temi, che inoltre possiede una brand reputation di grande rilevanza ed interesse in ambito sportivo”. Queste le parole dell’AD di ISCC Fintech, Gianluca De Carlo (nella foto). “La maglia della Pro Vercelli si lega ad un partner solido, prestigioso e di grande rilevanza nazionale nel settore del recupero crediti come ISCC Fintech”, questo il commento della Società di Via Massaua. “La grande attenzione per il tema della sostenibilità e il focus sul sociale sono valori condivisi tra le nostre realtà. Tutti noi daremo il massimo, affinché il nostro percorso insieme sia ricco di valore e perduri nel tempo”.