RadarLOM, l’app per monitorare la pioggia in tempo reale in Lombardia

Un’applicazione per monitorare la distribuzione e l’intensità della pioggia in Lombardia in tempo reale dal proprio smartphone. È questa la finalità di ‘RadarLOM’, l’app messa a punto da Arpa Lombardia, già disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. ‘RadarLOM’, infatti, consente di visualizzare in tempo reale su cartografia l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni in Lombardia, oltre che di visualizzarne l’evoluzione. È possibile monitorare quelle verificatesi nelle 2 ore precedenti e quelle previste entro l’ora successiva, con una risoluzione temporale fino a 5 minuti. Inoltre, l’app ‘RadarLOM’ permette di ricevere notifiche in modalità ‘push’ in caso di fenomeni intensi, su un massimo di 4 aree individuate dall’utente. Tali notifiche non rivestono carattere di allerta. Per questa funzione, infatti, all’interno dell’app è disponibile il link al sito della Protezione Civile della Lombardia con le allerte emanate.

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – ha investito con ARPA Lombardia 2 milioni di euro per l’attivazione dei radar necessari a potenziare il monitoraggio della pioggia e la disponibilità di servizi di informazione al pubblico, tra cui l’app RadarLOM. La rete, infatti, ne prevede uno installato nel Comune di Flero (BS, uno nel Comune di Desio (MB) e un terzo di tipo trasportabile, attualmente posizionato nel Comune di Pieve San Giacomo (CR)”.

“Questi radar – ha aggiunto – hanno un raggio d’azione dell’ordine dei 120 km ed elaborano l’eco di ritorno di un impulso radio, in modo da distinguere il tipo di precipitazione. Rilevano pioggia, neve o grandine e ne migliorano la stima di intensità, registrando anche la velocità del vento”. Le osservazioni radar, così come i dati in tempo reale della rete di monitoraggio idro-nivo-meteorologica, sono consultabili anche sul sito web di ARPA Lombardia.