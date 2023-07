AGS acquisisce Open Piemonte per espandersi nel settore fotovoltaico

AGS, società multiutility di Riva del Garda (TN), controllata dal Comune di Riva del Garda, attiva nel mercato energetico e società con un titolo quotato Borsa di Vienna, rende noto che in data 29 giugno 2023 è stato concluso e perfezionato l’accordo di acquisizione, da parte della società partecipata KAIROS ALPS S.r.l. della quote rappresentative del 100% della società OPEN PIEMONTE S.r.l. (di seguito “SPV”) società titolare del progetto fotovoltaico ready to build per una potenza installata di circa 14,75 MW da realizzare nei Comuni di Alice Castello e Santhià (VC). Il soggetto acquirente KAIROS ALPS S.r.l. è partecipato da AGS S.p.A. (socio industriale) con quota del 40% del capitale sociale, ACSM S.p.A. (socio industriale) con quota del 40% del capitale sociale e FT Energia S.p.A. (socio finanziario) con quota del 20% del capitale sociale. Tale acquisizione, in continuità con lo sviluppo del Piano Industriale 2023 – 2028 del Gruppo AGS, approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 8 febbraio 2023, permette ad AGS di crescere nel settore delle rinnovabili, in particolare nel settore fotovoltaico, e rientra pienamente tra gli investimenti strategici per la transizione ecologica delineati nel Piano. Il Presidente di AGS S.p.A. geom. Franco Matteotti ha così commentato l’operazione di acquisizione della SPV: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso con la società partecipata Kairos Alps questa operazione che, espressione del Piano Industriale 2023 – 2028 del Gruppo AGS, rappresenta un passo ulteriore nella nostra strategia di crescita nel comparto della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.” Il Direttore Generale di AGS S.p.A. dott. Ruggero Moser esprime soddisfazione per l’operazione: “Il Gruppo AGS prosegue nel cammino green e ribadisce la volontà di crescita nel settore delle rinnovabili con attenzione al mix produttivo ed operando a favore del territorio ma con una visione globale il tutto in coerenza con la propria Mission e Vision”.