Starcom è la nuova agenzia media di IVECO

IVECO, brand di Iveco Group specializzato nello sviluppo, produzione e vendita di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, dopo gara, affida a Starcom le attività media della region EMEA con focus nella fase iniziale su Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna e Regno Unito.

L’agenzia guidata da Matteo Tarolli si è distinta per l’approccio integrato tra media, dati, strategia e creatività, attraverso il modello Power Of One, e grazie alla sinergia con Publicis Sapient per l’innovazione delle attività di digital marketing e la trasformazione dei modelli operativi.

Gestione strategica del dato, innovazione nei servizi e nelle soluzioni digitali, una proposta media end-to-end, full-funnel, capace di accorciare le distanze tra awareness e momento dell’acquisto, i punti di forza che hanno portato alla scelta della nuova agenzia in una fase di grande trasformazione e di crescita per IVECO. Il brand specializzato nella produzione di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti si presenta oggi sul mercato come partner affidabile, completo, in grado di offrire ai propri clienti un’ampia gamma di soluzioni di trasporto sostenibili e dotate delle più avanzate tecnologie.

Starcom sarà al fianco di IVECO nel guidare la nuova strategia di go-to-market e di comunicazione che avrà focus sul digitale abbracciando anche tutte le nuove opportunità connesse all’evoluzione dei media tradizionali. La partnership si consoliderà fino alla fine del 2025.