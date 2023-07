Sostenibilità e esperienze locali: le nuove tendenze nel viaggio esperienziale in Italia

Italia meta preferita dai viaggiatori esperienziali. “Merito della ricchezza culturale, artistica e paesaggistica del Bel Paese, nonché della qualità dell’ospitalità e della ristorazione” sottolineano gli esperti del tour operator specializzato in viaggi esperienziali di gruppo. I viaggi esperienziali crescono quest’anno del 18% rispetto al 2022 e del 34% rispetto al 2019. A snocciolare i dati è Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), che ha commissionato un approfondimento all’Istituto di Ricerca Ircm. In merito al turismo inbound, in Italia la stima di arrivi per il 2023 è di 3,6 milioni di viaggiatori con una spesa media pro capite di 3.800 euro, per un volume complessivo di 13,68 miliardi di euro, circa il 2,5% del volume globale, stimato al 2023 in 600 miliardi di dollari dall’Istituto di Ricerca IRCM (su dati Statista 2020). “E sul podio delle città italiane più richieste dagli stranieri ci sono come sempre Firenze (15%), Venezia (13%) e Roma (12%)” riferiscono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it. Le città d’arte continuano infatti ad essere le mete più ambite, seguite dalle località costiere e montane di prestigio. In questo contesto, l’Italia è riuscita a mantenere una buona quota di mercato estero, con un’incidenza internazionale che è risultata più alta (25%) rispetto alle performance delle altre destinazioni. Un’incidenza che secondo le previsioni dell’ENIT aumenterà al 28% nel 2024. Vamonos-Vacanze.it ha poi identificano 5 valori tangibili e 4 valori intangibili in merito a cosa cercano i turisti esperienziali. Nella prima categoria si collocano qualità (99%), cura dei dettagli (87%), privacy (85%), spazio (60%) e sicurezza (50%); mentre tra i valori intangibili spiccano avventura (55%), personalizzazione (52%), unicità (48%) e sostenibilità (45%). “Quando sceglie una destinazione, il viaggiatore esperienziale sposta sempre di più l’attenzione sulla vacanza ecosostenibile ed è attratto dalle strutture che offrono comfort in ambienti eco-sostenibili” commentano gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it, secondo i quali – tuttavia – l’Italia è all’avanguardia: l’84% delle strutture ricettive ha già implementato azioni per ridurre sprechi, l’83% ha introdotto prodotti a basso impatto ambientale ed il 75% ha sensibilizzato anche i dipendenti. “L’ideale per la sostenibilità ambientale sarebbe la scelta dei viaggi di gruppo” aggiungono gli specialisti. Così oltretutto si risparmia anche sul costo delle camere. Meglio poi se si opta per alloggi sostenibili che impiegano personale locale, come avviene nelle proposte di viaggio di Vamonos-Vacanze.it. Privilegiare le esperienze locali è il modo migliore non solo per conoscere una nuova cultura ma anche per aiutare gli autoctoni e la loro economia, rimanendo preferibilmente a lungo nello stesso posto. Anche questo favorisce il vero viaggiatore esperienziale che così facendo avrà la possibilità di esplorare al meglio la destinazione scelta e viverla con un’esperienza da ‘abitante’. “Crediamo fermamente nel viaggio organizzato nel rispetto delle popolazioni e delle tradizioni locali. Per questo motivo selezioniamo partner che condividono i nostri stessi valori e preferiamo organizzare i nostri tour nel pieno rispetto dei territori e della salvaguardia dell’ambiente, senza dimenticare l’importanza di valorizzare i prodotti tipici ed incentivare le economie locali” concludono i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.