Nuovo spot in arrivo per il formaggio Asiago

(di Tiziano Rapanà) Il formaggio Asiago piace a tantissimi. Lo attesta una seria ricerca, condotta dall’eminente Istituto Nielsen. Il celeberrimo Asiago DOP è il terzo formaggio più citato dai consumatori. Il consorzio di tutela del prodotto ha voluto realizzare una campagna pubblicitaria per i giovani, i cosiddetti Millennials (io ci sto dentro, epperò – vi prego! – non mi inserite in nessuna categoria anagrafica o esistenziale). Per loro, nasce la campagna tv Sì Asiago DOP che tanto successo ha avuto in radio (pensate: ha già portato a casa il prestigioso premio di “miglior spot radio” ai Formaggi & Consumi Awards, assegnato da una giuria composta da buyer della grande distribuzione e distribuzione organizzata, normal trade e operatori del settore in occasione di Cibus 2023). Il formaggio Asiago si propone al pubblico dei giovani con un sì alla vita che fiorisce nelle sere d’estate, legate all’amicizia e allo stare insieme e al vivere con positività. Uno stile di vita che guarda alla bellezza dei rapporti umani, ad una vitalità che non può essere rinchiusa alla mera cordialità. See far è il brano che accompagnerà, da domani, il ciclo vitale dello spot in televisione. Ci sarà spazio in tutte le emittenti, nazionali e locali. il formaggio Asiago mi piace mangiarlo in compagnia. Il prosecco è l’accoppiamento principe in un momento gastronomico che intende dare conto della presenza del beneamato formaggio. Io vi consiglio di considerare anche la partecipazione straordinaria del salame di Napoli, tagliato in maniera grossolana (più le fette sono spesse e più ci si abbandona al vero gaudio).

tiziano.rp@gmail.com