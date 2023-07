Eli Lilly acquisisce Versana Medical per 1,93 mld di dollari

Eli Lilly and Company ha annunciato l’acquisizione di Versana Medical, una società biotecnologica con sede a Cambridge, Massachusetts. L’accordo, del valore di 1,93 miliardi di dollari, consentirà a Lilly di aggiungere al suo portafoglio un nuovo farmaco per il trattamento dell’obesità.

Il farmaco in questione è Tirzepatide, un agonista del recettore della ghrelina e del peptide 1 simile al glucagone (GLP-1). Tirzepatide è attualmente in fase di sviluppo clinico per il trattamento dell’obesità e del diabete di tipo 2.

L’acquisizione di Versana è un passo importante per Lilly, che sta cercando di ampliare la sua presenza nel mercato dei farmaci per l’obesità. Il mercato dell’obesità è in rapida crescita, e si prevede che raggiungerà i 100 miliardi di dollari entro il 2027.

L’accordo tra Lilly e Versana è stato approvato dai consigli di amministrazione di entrambe le società. L’acquisizione è prevista per essere completata nel quarto trimestre del 2023.