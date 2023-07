Auxilia Finance e Capitalfin siglano un nuovo accordo di convenzione per il potenziamento del business della cessione del quinto

Auxilia Finance S.p.A., società nel settore della mediazione creditizia, annuncia la firma di un nuovo accordo di convenzione con Capitalfin, società del Gruppo Banca Ifis specializzata nel credito al consumo.

L’accordo mira a potenziare il business con focus sul prodotto della cessione del quinto, offrendo ai clienti una gamma ancora più ampia di soluzioni di credito personalizzate.

Cap.Ital.Fin. S.p.A. (Capitalfin) è la società controllata al 100% da Banca Ifis e rappresenta il ramo di business della challenger bank presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio dedicato al credito al consumo e che da oltre vent’anni offre finanziamenti a famiglie e imprese, con particolare focus su cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Auxilia Finance S.p.A. è riconosciuta come società leader nel settore della mediazione creditizia, iscritta nell’elenco dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che offre servizi esclusivi di consulenza ad alto valore aggiunto, specializzata nella distribuzione di mutui, prestiti personali, cessioni del quinto e deleghe, finanziamenti Pmi e coperture assicurative accessorie.

Vanta una rete capillare di oltre 400 consulenti del credito a copertura nazionale, in aggiunta agli oltre 50 Auxilia Point sul territorio. Innovazione, affidabilità, rapidità e totale trasparenza sono i tratti distintivi e valoriali di Auxilia Finance che nel mondo del credito si contraddistingue per il costante rispetto dei principi etici, ottenendo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la doppia stella nel Rating della Legalità.

La vasta gamma di prodotti e servizi comprende soluzioni progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. L’azienda si distingue per l’attenzione al dettaglio, l’affidabilità, la rapidità e il rispetto dei principi etici.

L’accordo di convenzione strategica tra Auxilia Finance S.p.A. e Capitalfin segna un passo importante per entrambe le aziende. La collaborazione permetterà, infatti, di combinare le competenze e le risorse di entrambe le società, al fine di fornire un’offerta ancora più completa e personalizzata ai clienti, in linea con il nuovo mercato del credito. Grazie a questa sinergia, tutti potranno beneficiare di un’ampia scelta di prodotti e servizi finanziari, supportati dall’esperienza e dalla professionalità di due leader del settore.

“Siamo soddisfatti di questa nuova convenzione per il prodotto cessione del quinto, sempre più strategico per Auxilia Finance anche in ottica di recruiting nel mondo degli agenti in attività finanziaria specializzati nel mondo CQS che vogliono ampliare la propria professione, oltre a proporre un ulteriore elemento a supporto dei nostri collaboratori al fine di servire ancora meglio la clientela all’interno dei nostri Auxilia Point”, commenta il Direttore Generale di Auxilia, Finance Roberto Bassani. “Lo storico rapporto di stima con l’Amministratore Delegato Massimo Consalvi ci ha permesso sin da subito di iniziare a redigere questo rapporto di collaborazione, che vuole essere foriero di un percorso pieno di successi”.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore tassello della strategia di rafforzamento commerciale di Capitalfin. In un momento storico sfidante come quello che stiamo vivendo, consolidare la nostra presenza sul mercato assieme ad un partner come Auxilia Finance ci permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di famiglie italiane e accompagnarle nella realizzazione dei propri piccoli e grandi progetti di vita” – ha dichiarato Massimo Consalvi, AD di Capitalfin.

L’accordo di convenzione entra in vigore immediatamente e le due aziende lavoreranno attivamente per implementare le iniziative concordate nel corso dei prossimi mesi. Entrambe le parti si dichiarano pienamente soddisfatte della partnership e guardano al futuro per raggiungere risultati significativi.