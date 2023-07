Iris Ceramica Group e Edison Next annunciano una partnership per costruire la prima fabbrica di ceramica alimentata a idrogeno verde

Iris Ceramica Group e Edison Next hanno annunciato una partnership per sviluppare H2 Factory™, la prima fabbrica di ceramica alimentata a idrogeno verde. La fabbrica sarà costruita a Fiorano Modenese, in Emilia-Romagna, e sarà in grado di produrre 120.000 metri quadrati di piastrelle all’anno. L’idrogeno verde verrà prodotto da un impianto fotovoltaico da 1 MW installato sul tetto della fabbrica. H2 Factory™ sarà una fabbrica completamente carbon neutral, con un risparmio di circa 900 tonnellate di CO2 all’anno. La costruzione della fabbrica inizierà nel 2023 e la produzione è prevista per il 2024.

L’accordo tra Iris Ceramica Group e Edison Next è un passo importante verso la decarbonizzazione del settore ceramico. L’idrogeno verde è una fonte di energia pulita e rinnovabile che può essere utilizzata per sostituire i combustibili fossili in molti settori industriali. H2 Factory™ sarà la prima fabbrica di ceramica al mondo alimentata a idrogeno verde e sarà un esempio di come questa tecnologia può essere utilizzata per ridurre l’impatto ambientale dell’industria.

“Siamo di fronte ad una nuova alba per l’industria ceramica e per l’intero settore. Il principio alla base della nostra fabbrica a idrogeno verde è quello che io definisco un nuovo umanesimo industriale, al cui centro vi è la sostenibilità con tutti i suoi fattori: ambientali, sociali ed economici. La sfida è arrivare ad avere un forte risparmio di C02 entro i prossimi 2 anni e di fare da apripista al settore ceramico e all’intero distretto, dimostrando che anche un’industria energivora può trasformarsi in un modello virtuoso di transizione energetica “net zero”. Ci auguriamo, che altre realtà, possano seguire il nostro esempio, a vantaggio di tutto il territorio, portando anche alla formazione di nuove expertise professionali” – dichiara Federica Minozzi, nella foto, CEO di Iris Ceramica Group.

“Nonostante gli scenari inediti di questi ultimi anni abbiano colpito in particolar modo la catena di fornitura e abbiano cambiato i paradigmi portando a dover rivedere il business plan, abbiamo continuato a lavorare con perseveranza buttando il cuore oltre gli ostacoli e scegliendo le migliori sinergie. Con il supporto tecnico e di servizi ad alto valore di Edison Next, puntiamo al raggiungimento della carbon neutrality della nostra produzione di lastre in ceramica entro il 2030. C’è un filo rosso che lega l’economia all’ecologia, come ben espresso da mio padre già negli anni 60 con l’equazione: Economia = Ecologia. Crediamo e sosteniamo una nuova cultura industriale del saper fare, che vede in questa transizione ecologica necessaria un’occasione di cambiamento per un presente e un domani migliore” conclude Federica Minozzi.