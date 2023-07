Casta Diva Group si impegna per la sostenibilità

Casta Diva Group, una multinazionale attiva nel mondo della comunicazione, si è impegnata per la sostenibilità. L’azienda ha pubblicato la sua prima Relazione d’Impatto, un passo importante verso il prossimo Bilancio di Sostenibilità.

Nella Relazione, Casta Diva Group afferma di essere impegnata a promuovere l’uguaglianza e a eliminare ogni forma di discriminazione. L’azienda intende salvaguardare la gender balance e riconoscere pari opportunità di accesso a risorse e posizioni organizzative, indipendentemente dal genere.

Casta Diva Group è anche impegnata nel benessere dei propri dipendenti. L’azienda offre un preparatore fisico, uno sportello di supporto psicologico e un credito welfare finalizzato alla fruizione di beni e servizi, soprattutto nell’Area dei Servizi alla Persona.

Inoltre, Casta Diva Group è attenta all’ambiente. L’azienda ha avviato progetti di sostenibilità ambientale partendo proprio dai propri uffici, attraverso piccole azioni concrete come la raccolta differenziata, l’utilizzo di boccioni per l’acqua e borracce in metallo riciclabile e interventi di miglioramento all’impianto idrico che hanno ridotto lo spreco d’acqua del 70%. Per i prossimi mesi, Casta Diva Group ha in cantiere altri progetti legati alla compensazione della CO2 prodotta nei propri ambienti di lavoro.

“È per noi motivo di grande soddisfazione essere riusciti in così poco tempo a presentare la nostra prima Relazione d’Impatto”, afferma Francesca Panigutto, nella foto, ESG Manager di Casta Diva Group. “Lavoriamo ogni giorno per creare un ambiente sano e inclusivo e siamo convinti che le piccole azioni concrete che stiamo compiendo faranno la differenza”.