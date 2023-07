Heineken celebra i suoi 150 anni con una collaborazione esclusiva con MSGM

Per i suoi 150 anni, Heineken® celebra le passioni di chi la ama, in ogni angolo del pianeta e oltre ogni barriera, con una global campaign dedicata alla convivialità e al mispelling del proprio marchio, giocando con il modo in cui il brand viene chiamato dai suoi consumatori. In Italia, il marchio dei “Bei momenti” stringe una collaborazione esclusiva con MSGM, uno dei fashion brand attualmente più rilevanti, dando vita ad una capsule collection in limited edition di 150 pezzi. Con questo incontro, Heineken® vuole celebrare concretamente il suo claim “150 anni di bei momenti in un modo o in un altro”. L’hero piece di questa partnership è una polo in jersey da collezione firmata MSGMxHeineken® che traduce in modo creativo la campagna di comunicazione, raccontando con autoironia la pronuncia “unica” con cui milioni di consumatori modificano il nome del brand in Italia: “Ainechen”. L’interpretazione vede l’unione di due mondi: quello della birra, sinonimo di convivialità, e quello della moda, linguaggio d’elezione per esprimere sé stessi. L’edizione limitata è stata rappresentata in una campagna ideata dall’agenzia creativa Publicis Italy/LePub e scattata dal celebre fotografo di moda Brett Lloyd che, grazie a sei scatti esclusivi e a un video, ha ritratto con il suo stile unico e inconfondibile la collaborazione. “Con grande entusiasmo, annunciamo una nuova partnership con il più innovativo e affermato brand di moda del panorama nazionale e internazionale, MSGM, per celebrare i 150 anni di storia del nostro iconico marchio. – dichiara Jan Bosselears Marketing Director Heineken Italia – I giovani italiani, in particolare la Generazione Z, dimostrano una passione contagiosa per l’abbigliamento, lo stile e le ultime tendenze, trasformando la moda in una forma di espressione artistica autentica e priva di pregiudizi che celebra l’essere se stessi sempre oltre ogni barriera. Per questo abbiamo deciso di creare insieme una polo da collezione e in edizione limitata, per festeggiare questo nostro importante traguardo e celebrare i nostri consumatori dando un messaggio forte di inclusività”. “Siamo davvero orgogliosi di aver messo a disposizione di una celebrazione così importante la nostra creatività e il nostro saper fare tipico del made in Italy – dichiara Massimo Giorgetti Direttore Creativo MSGM – La polo creata e realizzata per i 150 anni di Heineken® riflette il nostro DNA: visione contemporanea, positività e leggerezza.” “La commistione di due mondi così lontani riesce a creare qualcosa di inaspettato e allo stesso tempo di grande valore culturale. Siamo orgogliosi di aver dato vita a questa nuova collaborazione tra Heineken® e MSGM, risultando nella prima partnership tra il brand dei “bei momenti” e uno dei più innovativi del fashion system attuale. Non è un caso che questa partnership sia nata in Italia, il luogo dove la moda ha la più alta espressione di sé stessa” – aggiunge Bruno Bertelli, Global CEO LePub, Global CCO Publicis Worldwide, CCO Publicis Groupe Italy Un numero limitato di fashion item MSGMxHeineken® sarà reso disponibile alla community del brand con un drop sui canali social di Heineken a partire dal 17 luglio 2023.