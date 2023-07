Henkel: nuovo programma di formazione “on the job” per giovani ingegneri e ingegnere

Henkel (nella foto, il presidente e a. d. per l’Italia Mara Panaja) ha attivato il CHAiNGERS Trainee Program, il programma che nasce dalla volontà di attrarre giovani ingegneri e ingegnere che vogliano lavorare nei suoi stabilimenti, contribuendo a innovare la produzione e la gestione della supply chain. Il nome del programma è infatti la combinazione di ‘chain‘ [catena del valore] e changer’ [innovatore].

Al momento sono 9 i trainee in tutta Europa, di cui 2 in Italia che dallo scorso settembre lavorano nei siti di Zingonia (BG) e Casarile (MI), dove Henkel produce adesivi per uso industriale. Proprio a Zingonia è aperta una nuova posizione e sono in corso le selezioni.

“Nella gestione dei siti produttivi, oggi c’è sempre più bisogno di ingegneri con ottime conoscenze tecniche per affrontare progetti complessi che riguardano i processi e le filiere di approvvigionamento, la logistica, la digitalizzazione, l’efficienza energetica e la sostenibilità”, spiega Paola Sartirana, HR Business Partner di Henkel Italia. “La particolarità del programma CHAiNGERS è offrire ai partecipanti – tutti assunti a tempo indeterminato – un percorso formativo ‘on the job’ di 18 mesi, durante il quale arricchire le proprie competenze in diversi reparti e funzioni in una logica di crescita orizzontale”.

Il percorso è diviso in tre fasi della durata di sei mesi, dando a ciascun partecipante la possibilità di sperimentare almeno due diversi ruoli. Al termine del programma, sulla base delle attitudini individuali e delle opportunità disponibili, viene assegnata una specifica mansione.