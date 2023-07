Standard Ethics eleva il rating di sostenibilità di Acea

Standard Ethics ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Acea (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) a “EE+” 1 dal precedente “EE” con Outlook “Positivo”. Il primo Corporate SER assegnato alla Società risale al 2019. La Società è una costituente dello SE Mid Italian Index e dello SE European Multi-Utilities Index. Acea S.p.A. è un gruppo industriale attivo nel settore dei servizi idrici integrati, nella distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, nel trattamento e valorizzazione dei rifiuti, nella produzione di energia principalmente da fonti rinnovabili. Opera soprattutto in Italia centrale. Allineamento alle indicazioni internazionali ed integrazione all’attività industriale appaiono due costanti nelle strategie di Sostenibilità adottate da Acea. Attraverso una adeguata programmazione di lungo periodo si registrano significativi investimenti in vari ambiti giudicati centrali nel processo di transizione verso una economia a impatto zero. Si osservano, nel biennio, implementazioni nel quadro degli obbiettivi del Governo italiano finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli obbiettivi del perimetro ESG (Environmental, Social and Governance) sono adeguati. La rendicontazione extra-finanziaria è in linea con le migliori pratiche del settore. Oltre alle azioni in ambito ambientale, vengono implementate le altre tematiche di Sostenibilità e quelle inerenti alla governance della Sostenibilità. La visione di lungo periodo è positiva.