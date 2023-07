È morto Fabio Cairoli, CEO di IGT

Nella serata di sabato, Fabio Cairoli, 58 anni, ex amministratore delegato di Lottomatica e attuale CEO dell’azienda IGT, è morto a causa di un infarto sul suo yacht ormeggiato al porto del Giglio. Cairoli era uno dei manager più importanti del settore delle lotterie e aveva una vasta esperienza nel campo, avendo ricoperto ruoli di rilievo in diverse aziende multinazionali. Secondo quanto emerso, Cairoli si trovava a bordo del suo yacht durante il weekend quando ha accusato un malore improvviso. Il personale medico dell’isola è intervenuto tempestivamente dopo l’allarme e ha tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. Successivamente, il corpo è stato trasferito alla camera mortuaria di Giglio Castello e poi a Grosseto, a disposizione delle autorità giudiziarie. Nonostante le prime ipotesi indicassero cause naturali, il pubblico ministero ha disposto un’autopsia per determinare con precisione la causa del decesso. Cairoli aveva una lunga carriera manageriale e aveva lavorato per IGT dal 2012. Era stato anche CEO di Lottomatica e aveva ricoperto ruoli di rilievo in altre importanti aziende, tra cui Bialetti e Motorola Italia. Il suo contributo nel settore delle lotterie era altamente apprezzato, e dal 2014 era membro del Comitato Esecutivo della World Lotteries Association e del Comitato Esecutivo delle European Lotteries dal 2015. Nato a Milano, Cairoli si era laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Era considerato uno dei manager più capaci e rispettati nel settore delle lotterie, e la sua improvvisa scomparsa ha sconvolto l’intero suo mondo. Al momento, il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, pur non avendo individuato alcun indagato. È stato rilevato che il manager si era presentato al pronto soccorso di un ospedale a Orbetello, in provincia di Grosseto, il giorno precedente il tragico evento, manifestando malessere e richiedendo un controllo medico. Tuttavia, dopo le dimissioni ospedaliere, era tornato sull’isola per trascorrere alcuni giorni di vacanza.