La Lombardia continua a stupire con le sue bellezze straordinarie. Ora è il turno di Parlasco, un incantevole borgo situato in alta Valsassina, provincia di Lecco. Si trova a un’altitudine di circa 600 metri sul livello del mare. Con i suoi 134 abitanti, Parlasco è uno dei più piccoli comuni d’Italia. L’origine del nome, tanto per cambiare, non è chiara. Ma non è il caso di abbandonarsi alle suggestioni. Parlasco potrebbe derivare da “Per Lasco”, indicando il luogo dove presumibilmente fu eretta la forca per le esecuzioni durante il periodo del bandito Lasco. La storia di Parlasco è adornata da nuances di seducente mistero. Antichi documenti confermano l’esistenza di una fortezza a Marmoro, che giocava un ruolo chiave lungo le vie di viaggio dell’epoca.

Questo borgo era un punto di interesse per le mire e le ambizioni di vari signori, che si affrontavano per assumere il controllo dell’area circostante. Nel 1648, il borgo passò sotto il dominio feudale della famiglia Monti, segnando un altro capitolo della sua storia. Cosa vedere a Parlasco? Il borgo è noto per i suoi quattordici affreschi che narrano le gesta del leggendario bandito Lasco. Inoltre, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, il patrono del borgo, risalente al quindicesimo secolo, è piena di meravigliosi affreschi e dipinti medievali di grande valore storico e artistico. Tra i dipinti, potrete trovare raffigurato un diavolo al guinzaglio. Il momento migliore per visitare Parlasco è nei mesi dove il caldo si palesa, il sole splende e non c’è più l’ombra del freddo. Quando si può fare una bella passeggiata in santa pace. Se proprio cercate il giorno adatto per fare una capatina a Parlasco, fiondatevi a ottobre durante la “Sagra degli antichi sapori”. Così potete assaggiare il piatto tipico della zona, il mitico “Fugascin“, una leccornìa a base di polenta arricchita con formaggio e cotta sulla griglia. Raggiungere Parlasco non è facile per chi proviene dal Sud: prendete un aereo – o treno – per Milano, noleggiate un auto e proseguite (seguendo le indicazioni stradali o le dritte del navigatore) in un’oretta giungerete a destinazione.