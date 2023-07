Ciro Salvo presenta le sue creazioni uniche per Pizza Week Roma

Dal 10 al 14 luglio 50 Kalò Roma, la pizzeria di Ciro Salvo, nella foto, aperta la scorsa estate a pochi passi dal Quirinale, partecipa a Pizza Week, l’evento culinario della Capitale nato da una collaborazione tra il Comune di Roma e 50 Top Pizza. L’ultima nata del brand 50 Kalò è tra le 50 pizzerie romane più note a prendere parte alle quattro giornate di Pizza Week. Ciro Salvo per l’occasione presenta tre pizze limited edition, un fuori menu che è un vero e proprio percorso di gusto tra sapori campani con una singolare Montanara all’amatriciana, con sugo all’amatriciana preparato con cipolle di Montoro e pomodoro San Marzano DOP, guanciale di nero casertano croccante, pecorino Bagnolese grattugiato. Il vegetale, da anni al centro dei topping di Ciro Salvo, è protagonista nelle altre sue pizze presentate: Pizza con papaccelle napoletane saltate con aglio dell’Ufita e olive caiazzane, Mozzarella di Bufala Campana DOP, scaglie di Provolone del Monaco DOP, olio extravergine Alter Ego; e Pizza con peperoncini verdi al sugo di pomodorini del Piennolo, Mozzarella di Bufala Campana DOP, scaglie di pecorino Carmasciano, olio extravergine DOP colline salernitane. Ad accompagnare le pizze ci sarà una selezione di vini campani al calice. Ciro Salvo, co- founder di 50 Kalò dichiara: “Per noi Pizza Week Roma è un’opportunità unica per far conoscere non solo la nostra idea di pizza e di brand ma soprattutto per far scoprire prodotti tipici del territorio campano e dare l’opportunità agli appassionati, con un menù di pizze realizzato per l’occasione, di degustare quanto di meglio il mondo della pizza possa offrire. Sono felice di dar voce anche stavolta a quei piccoli produttori e fornitori campani che lavorano per preservare materie prime di alta qualità.” Nel corso del Pizza Week sarà svelata la guida Italia 2023 di 50 Top Pizza e le 100 Migliori Pizzerie d’Italia saranno premiate il 12 Luglio al Teatro Argentina.