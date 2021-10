Venite con me a Gualtieri, vicino a Reggio Emilia, a ridosso dell’argine del Po che segna il confine con la Lombardia. Conta 6300 abitanti e si trova a 22 metri di altitudine. L’origine del nome non è nota. Alcuni pensano che il nome possa derivare da “Castrum Vulturena” e poi “Castrum Valterii”. La storia del borgo è complessa, caratterizzata da varie dominazioni. Questi i punti salienti: il borgo, nel 1435, diventa proprietà dei duchi Sforza di Milano. Oltre quarant’anni dopo, Gualtieri è invece proprietà del ducato ferrarese. Nel 1575 diventa un marchesato. La storia del paese è segnata dalla furia di terribili alluvioni. L’ultima, negli anni cinquanta del novecento. Questo borgo emiliano ha un ruolo significativo nella storia dell’arte, perché qui morì, al ricovero Carri, il geniale e tormentato pittore naif Antonio Ligabue. L’arte del pittore è stata onorata da Gualtieri, con la fondazione del museo Antonio Ligabue, che troverete al palazzo Bentivoglio. Il museo, nato nel 2018, ospita varie opere che dovete assolutamente guardare con attenzione oltre a vari oggetti che furono importanti nella vita dell’artista.

Al Palazzo Bentivoglio, oltre alla mostra, potete vedere altre meraviglie. Segnalo la cappella gentilizia: nel soffitto sono raffigurate alcune vicende della vita della Madonna. Nella sala di Enea, ci sono interessanti illustrazioni che descrivono i momenti salienti dell’Eneide. Molto bella anche la chiesa di Santa Maria della Neve, qui potete vedere la pala dell’Annunciazione, realizzata, nel 1611, da Carlo Bononi. Date un’occhiata ancora alla torre civica, costruita nel settecento, vi conquisterà per la sua magnificenza. Vi emozionerà la chiesetta dedicata all’Immacolata Concezione, un tempo nota come chiesa dello scolaro. Qui potete guardare la splendida assunzione della vergine, figlia dell’ingegno del team di Battistelli. Nella consueta sosta gastronomica, assaggiate i cappelletti in brodo. Comprate, se volete, un po’ di uva fogarina, il. frutto caratteristico del luogo. Tra gli eventi più interessanti del borgo, segnalo la festa di Santa Vittoria che si tiene, ogni anno, il primo maggio. Per raggiungere Gualtieri prendete l’aereo per Parma e proseguite in bus o con un’auto privata.