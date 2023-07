AATech entra in Borsa su Euronext Growth Milan, raccolti 1,6 mln

AATech, una società italiana specializzata nello sviluppo di nuove imprese nel settore della tecnologia finanziaria e della transizione energetica, ha fatto il suo ingresso oggi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato della Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Durante la fase di offerta, AATech ha raccolto 1,6 milioni di euro, ottenendo una capitalizzazione di circa 4,7 milioni di euro.

Questa è la dodicesima azienda ad essere ammessa su EGM dall’inizio dell’anno e la ventinovesima ad essere quotata su Euronext nel 2023, portando il totale delle società quotate su Euronext Growth Milan a 193. . Il presidente e CEO di AATech, Alessandro Andreozzi, nella foto, ha sottolineato l’importanza di questo risultato, evidenziando la fiducia degli investitori nel progetto e nel modello di business dell’azienda, basato sulla tecnologia e la sostenibilità. Andreozzi ha anche affermato che la quotazione rappresenta l’inizio di un percorso di crescita che mira a consolidare AATech come protagonista a livello nazionale. L’azienda continuerà a investire nella piattaforma e nella qualità dell’offerta per soddisfare una clientela sempre più esigente e si focalizzerà anche sull’acquisizione mirata di partner tecnologici per cavalcare l’onda delle tecnologie future.