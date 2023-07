AIS sceglie Eprcomunicazione per relazioni con i media e public affairs

Al termine di una consultazione che ha coinvolto più agenzie, AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili ha affidato a Eprcomunicazione, a partire dal 1° luglio, i rapporti con i media e la consulenza per i rapporti istituzionali.

Società Benefit e BCorp quotata sul listino Euronext Growth Milan (eprb), Eprcomunicazione ha vocazione e competenze ampiamente riconosciute sulla comunicazione della sostenibilità.

Camillo Ricci, nella foto, CEO di Eprcomunicazione, agenzia associata UNA, ha dichiarato: “Siamo lieti di affiancare AIS, la cui missione rispecchia perfettamente gli impegni che abbiamo assunto come società benefit e BCorp. Questa collaborazione ci permetterà di contribuire a rappresentare quanto le infrastrutture sostenibili possano generare benefici per l’economia, per la società e per l’ambiente.”

Costituita nel 2020 come associazione tecnico – scientifica e presieduta da Lorenzo Orsenigo, AIS è riuscita a affermarsi molto rapidamente come Think Tank di eccellenza e interlocutore autorevole presso istituzioni pubbliche e private, costituendo gruppi di lavoro altamente specializzati, pubblicando lavori di grande rilievo come il Position Paper sul cantiere sostenibile, che offre una metodologia concreta per misurarne il grado di sostenibilità. Oggi aderiscono ad AIS oltre 80 aziende tra stazioni appaltanti, società di ingegneria, imprese di costruzioni, produttori di materiali e tecnologie, società di servizi.

Attraverso il lavoro e l’impegno dei propri soci, AIS promuove pratiche innovative e responsabili nel settore delle infrastrutture, affrontando le sfide ambientali e sociali che queste comportano.

I soci di AIS esprimono complessivamente oltre il 2% del PIL nazionale e includono i protagonisti della diffusione di competenze e di una cultura sul valore sociale ed economico di infrastrutture sostenibili, imprescindibili per lo sviluppo del Paese