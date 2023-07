Costa Smeralda: cresce l’offerta di immobili di lusso, ma la domanda frena

In Costa Smeralda aumentano annunci di vendita di immobili di lusso e valore messo sul mercato, ma la domanda frena: il calo stimato è del 12% rispetto all’ultimo anno pre Covid. L’offerta, cresciuta del 50% rispetto al I semestre del 2019, prima del Covid, è composta per quasi due terzi da ville, in controtendenza rispetto al resto d’Italia, secondo un’analisi dell’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia curato da Immobiliare.it Insights.

Il peso degli appartamenti nella nota località turistica, comunque, è aumentato, passando dal 27% di inizio 2019 all’attuale 35%.

Per la perla del Nord-Est Sardegna si contano 261 annunci di vendita, per un totale di 784 milioni di euro. Al momento per chiudere una compravendita di un immobile di lusso in Costa Smeralda occorrono in media sette mesi, meno rispetto agli 8,2 del 2019. L’età media degli annunci ancora in vendita, invece, aumentata negli ultimi quattro anni e si attesta su 15,8 mesi.