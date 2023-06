Arterra Bioscience ottiene la certificazione ClimatePartner per l’impegno contro i cambiamenti climatici

Arterra Bioscience S.p.A., nella foto la presidente e a. d. Maria Gabriella Colucci, un’azienda italiana specializzata in biotecnologie ecologiche quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana dal 2019, ha annunciato di essere diventata un’azienda certificata ClimatePartner a partire dal 25 maggio 2023. Questa certificazione implica che l’azienda ha calcolato le sue emissioni di gas serra, stabilito obiettivi di riduzione e implementato azioni per ridurre continuamente le emissioni, oltre a finanziare progetti climatici.

Per prima cosa, Arterra Bioscience ha misurato la sua impronta di carbonio aziendale (CCF), che rappresenta le emissioni di gas serra correlate all’azienda. Il calcolo è stato effettuato secondo gli standard riconosciuti dal Protocollo GHG, includendo le emissioni di scope 1 e 2, nonché una parte delle emissioni indirette di scope 3.

In seguito, l’azienda ha fissato obiettivi di riduzione basati sulle principali fonti di emissioni evidenziate dal CCF. Ad esempio, Arterra Bioscience ha già ridotto del 100% le emissioni legate all’acquisto di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate, come l’eolico e il solare. Ciò ha comportato una riduzione del 75% delle emissioni nella filiera di produzione dell’energia elettrica acquistata. Nel corso del 2024, l’azienda si propone di identificare ulteriori obiettivi di riduzione.

Arterra Bioscience ha anche implementato pratiche sostenibili per ridurre le emissioni. Queste includono l’uso di illuminazione a LED negli spazi di lavoro, l’acquisto di attrezzature a basso consumo energetico e l’ottimizzazione continua della progettazione dei prodotti e dei processi per ridurre l’impronta carbonica.

Inoltre, l’azienda si impegna a compensare le emissioni residue finanziando un progetto di protezione climatica in India per la fornitura di fornelli portatili e un impegno aggiuntivo per la rimozione di 10 kg di plastica per ogni tonnellata di CO2 compensata. Entrambi i progetti sono verificati a livello internazionale e selezionati dal portfolio di ClimatePartner.

L’obiettivo di Arterra Bioscience è quello di adottare misure concrete per affrontare i cambiamenti climatici e contribuire alla transizione verso un futuro sostenibile.