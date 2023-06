Vianini concede a Energia S.p.A. l’acquisto esclusivo del terreno a Ginosa

Il Consiglio di Amministrazione di Vianini S.p.A., nella foto la presidente Elena De Simone, nella foto, azienda italiana, ha annunciato che Energia S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione per acquistare il terreno di proprietà di Vianini situato nel Comune di Ginosa. Questo diritto di opzione è stato esercitato entro il termine di sei mesi dalla stipula dell’atto di costituzione del diritto di superficie, che è avvenuto il 23 dicembre 2022. L’importo dell’acquisto sarà di 870.000 euro, che rappresenta la differenza tra il valore del terreno (2.610.000 euro) e quanto già pagato per la costituzione del diritto di superficie, al netto dei costi di bonifica. Il contratto di opzione è stato firmato tra Energia S.p.A. e Vianini il 1 giugno 2022.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Vianini ha deciso di prorogare il termine previsto nel contratto di opzione per un altro sei mesi, in accordo con Energia S.p.A. La proroga sposta la scadenza dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Questa decisione è stata presa considerando che l’approvazione delle autorità competenti per il progetto di realizzazione, esercizio e gestione di impianti fotovoltaici sul terreno di Binetto (BA) è ancora in corso. Il parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti è stato ottenuto per questa proroga.