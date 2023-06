Nuovo porto del Mediterraneo sceglie le soluzioni di “Port Community Services” di Circle Group

Circle, Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – ha siglato con un nuovo porto del Mediterraneo un contratto del valore di oltre € 130.000 per un progetto di durata annuale comprensivo delle soluzioni di “Port Community Services”. Il progetto costituisce un’ulteriore tappa della roadmap Connect 4 Agile Growth che prevede l’espansione della copertura geografica come uno dei capisaldi della strategia di sviluppo del Gruppo. “È un momento davvero importante per il Mediterraneo e per l’economia Italia e riteniamo che – incrementando l’efficienza della gestione dei traffici attraverso l’impiego di servizi digitali federativi – portualità e digitalizzazione possano dare una spinta decisiva in tal senso” è il commento di Luca Abatello, nella foto, CEO & Presidente di CIRCLE.