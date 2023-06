Doxee: ottenuto un contributo dalla regione Emilia Romagna pari a circa 479 mila euro

Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica di aver ottenuto le agevolazioni previste dal Bando per progetti di ricerca e sviluppo sperimentale promosso dalla regione Emilia Romagna in forma di contributo a fondo perduto per un ammontare pari a €479.402,24, su una spesa complessiva della Società pari a € 1.010.784,19. Il progetto finanziato rientra nell’ambito dello sviluppo della data economy nelle imprese ed è volto a potenziare ulteriormente l’intero stack tecnologico del Gruppo Doxee dedicato alla video personalizzazione; ciò permetterà di offrire ai mercati delle agenzie creative, società martech, di digital advisoring e degli editori, nuovi strumenti dedicati alla produzione di video personalizzati e real-time. In particolare, a beneficiarne sarà la piattaforma Babelee di proprietà dell’omonima società del Gruppo Doxee, Babelee S.r.l., progettata per abilitare editori e agenzie di comunicazione alla creazione di contenuti video basati sugli interessi e sui comportamenti degli utenti, senza la necessità di avvalersi di competenze specialistiche per la loro realizzazione. Gli investimenti previsti, in parte supportati dal contributo regionale, consentiranno alla Società di proseguire lo sviluppo tecnologico della piattaforma con l’obiettivo di rendere maggiormente efficiente il processo di produzione dei video, migliorando la fruizione della piattaforma e offrendo risposta alle esigenze di soddisfare casi d’uso in mercati in cui la comunizazione transazionale è meno rilevante, come ad esempio il retail, il fashion di alta gamma e le agenzie che servono il terzo settore. Sergio Muratori Casali, nella foto, CEO di Doxee: “L’ottenimento del finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna rappresenta per noi un supporto al nostro costante impegno e predisposizone alla ricerca e allo sviluppo tecnologico per offrire risposte innovative anche in mercati in cui la valorizzazione del dato è meno prevalente rispetto all’approccio creativo. L’ulteriore sviluppo tecnologico della piattaforma dedicata alla produzione di video in modalità self-service, ci consente di andare esattamente in questa direzione, ampliando i mercati in cui vogliamo operare e creando valore per le agenzie di comunicazione, le quali potranno vantare nei confronti dei propri clienti la capacità di valorizzare il dato a disposizione e la loro creatività, attraverso la realizzazione di video per generare molteplici esperienze emozionali, memorabili e personalizzate per i destinatari finali”.