Civitanavi Systems pubblica il suo primo Bilancio di Sostenibilità: l’impegno verso un futuro verde e responsabile

Civitanavi Systems S.p.A., un’azienda quotata su EURONEXT – CNS, si occupa della progettazione, dello sviluppo e della produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale. Di recente, l’azienda ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità volontario per il 2022, che si concentra sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). Il rapporto è stato redatto con l’obiettivo di essere comprensibile anche per i lettori di un quotidiano nazionale, quindi ecco una versione semplificata del contenuto:

Civitanavi Systems ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, un documento volontario che riporta informazioni sull’impatto ambientale, sociale e di governance dell’azienda. Questo rapporto è stato redatto in linea con i principi stabiliti dalle Nazioni Unite e si concentra su nove obiettivi misurabili che richiamano l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Dal punto di vista ambientale, Civitanavi Systems ha preso misure significative per affrontare i cambiamenti climatici. L’azienda prevede di utilizzare energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e di installare un impianto fotovoltaico entro la fine del 2024. Nel 2022, sono stati stipulati accordi per l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili, garantendo che il 50% dell’energia consumata provenisse da fonti rinnovabili certificate.

Per quanto riguarda l’aspetto sociale, Civitanavi Systems si impegna a valorizzare le risorse umane. Nel 2022, è stato erogato un totale di 32,9 ore medie di formazione per dipendente, promuovendo lo sviluppo professionale dei propri collaboratori. L’azienda ha anche adottato misure per favorire un adeguato equilibrio tra vita lavorativa e personale, tra cui soluzioni organizzative e una polizza sanitaria collettiva per fornire supporto economico per visite mediche specialistiche ai dipendenti.

Civitanavi Systems si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo, che promuova pari opportunità e diversità. Alla fine del 2022, il 36% dei ruoli manageriali dell’azienda è stato ricoperto da donne e il 37,2% dei dipendenti aveva meno di 30 anni.

In termini di governance e creazione di valore economico, Civitanavi Systems ha adottato il Codice di Corporate Governance e istituito il Comitato Remunerazione e Nomine e il Comitato Controllo e Rischi. L’azienda ha ottenuto diverse certificazioni di qualità e sicurezza per garantire standard elevati nei servizi e prodotti offerti.

Dal punto di vista economico, Civitanavi Systems ha registrato un andamento positivo, con un aumento dei ricavi totali del 37% nel 2022 rispetto all’anno precedente. La società ha distribuito il 75% del valore economico ai fornitori e ai dipendenti locali. Inoltre, circa il 5%.

Andrea Pizzarulli, Amministratore Delegato di Civitanavi Systems, ha annunciato “Con la pubblicazione del nostro primo Bilancio di Sostenibilità abbiamo messo per iscritto gli obiettivi e l’impegno in ambito ambientale, sociale e di governance di Civitanavi Systems. Tra i principi cardine che guidano la nostra attività la trasparenza, l’integrità e il rispetto verso tutti i propri stakeholders. Abbiamo un legame speciale con le nostre persone ed è a loro che desideriamo garantire benessere attraverso una formazione continua, supporto alla salute e sicurezza nel lavoro, perché grazie a questi fattori assicuriamo il successo di Civitanavi e gli alti standard qualitativi e innovativi dei nostri prodotti. Per ridurre il nostro impatto ambientale stiamo implementando un percorso di transizione che prevede l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’installazione di pannelli fotovoltaici nei nostri stabilimenti. L’alto contenuto tecnologico dei nostri prodotti richiede costante impegno e ricerca, al centro della nostra strategia di crescita un approccio responsabile e orientato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder della nostra azienda secondo i principi ESG”.