Mittel finalizza la cessione dell’intera partecipazione in Gruppo Zaffiro a Sarafin ed Eurizon Capital SGR

Mittel S.p.A., informa di aver perfezionato la cessione dell’intera quota di maggioranza (pari al 60%) detenuta nel capitale sociale di Gruppo Zaffiro S.r.l. per un corrispettivo di Euro 42 milioni. Il perfezionamento dell’operazione è avvenuto mediante cessione a Sarafin S.p.A. e ai fondi denominati “Eurizon Iter” nonché “Eurizon Iter Eltif” gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A. L’operazione di cessione comporterà per Mittel S.p.A. la rilevazione sul bilancio separato di una plusvalenza lorda pari a Euro 28,5 milioni (importo pari al differenziale tra il prezzo di cessione di Euro 42 milioni e il valore di carico della partecipazione pari a Euro 13,5 milioni) e la rilevazione sul bilancio consolidato di un impatto reddituale positivo di pertinenza del Gruppo stimabile in circa Euro 45,6 milioni (derivante dal confronto del prezzo di cessione con il valore di carico implicito nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2022). Contestualmente alla sopra citata cessione Mittel S.p.A. ha incassato da Gruppo Zaffiro S.r.l. un importo di Euro 26,6 milioni, a titolo di rimborso di capitale e interessi sui finanziamenti soci precedentemente concessi alla stessa per un importo in linea capitale di Euro 25 milioni. L’operazione complessiva, pertanto, comporta l’incasso di risorse finanziarie pari a Euro 68,6 milioni, oltre al venir meno a livello di bilancio consolidato del contributo negativo estremamente significativo della posizione finanziaria netta di Gruppo Zaffiro, pari a Euro 271,5 milioni al 31 dicembre 2022 (importo influenzato in maniera rilevante dall’applicazione dell’IFRS 16, pari a Euro 243,6 milioni). Pertanto l’impatto positivo complessivo sulla posizione finanziaria netta consolidata contabile è stimabile in Euro 340,1 milioni. L’uscita dal Gruppo Zaffiro è avvenuta a completamento di un processo di build-up di successo, realizzato all’interno del settore delle residenze sanitarie e assistenziali durante l’orizzonte temporale di detenzione dell’investimento da parte di Mittel. Tale percorso ha portato la partecipata dalle originarie 8 strutture gestite (per circa 900 posti letto) alle attuali 31 strutture (per circa 2.600 posti letto), affermandosi come uno dei più importanti operatori del settore a livello nazionale. Il Presidente di Mittel, dr. Marco Colacicco, nella foto, ha così commentato: “L’operazione di dismissione di Gruppo Zaffiro segna un passo sostanziale del completo processo di turnaround del Gruppo Mittel, la cui situazione reddituale e finanziaria è stata nel corso degli ultimi anni prima risanata e poi completamente ribaltata. Intendiamo proseguire con determinazione nel processo di creazione di valore e di crescita dimensionale del Gruppo, sia supportando la crescita delle verticali di investimento esistenti sia avviando mirati investimenti in nuove verticali in cui riteniamo di poter esprimere al meglio le nostre competenze. Desidero ringraziare Gabriele Ritossa, AD di Gruppo Zaffiro, per il condiviso percorso di crescita che è stato portato avanti in questi anni all’interno di Gruppo Zaffiro ed auguro a lui ed al suo nuovo socio i migliori successi per l’ulteriore percorso di crescita previsto”. Le significative risorse finanziarie oggetto di incasso saranno destinate al proseguimento della strategia di sviluppo del Gruppo Mittel, focalizzata su investimenti di maggioranza di medio-lungo periodo in imprese italiane ad elevata generazione di cassa e contraddistinta da un forte impegno di carattere industriale, orientato alla solida crescita delle proprie imprese partecipate.