Vicchio si prepara ad accogliere gli appassionati di vino all’Appenninia Wine Festival

Un festival del vino, che parte da Vicchio, dal Mugello e dai suoi produttori vinicoli per espandersi e alzare lo sguardo verso l’intera regione appenninica italiana.

Nata da un’idea del sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa, la prima edizione di “Appenninia Wine Festival” si terrà in un’unica, intensa giornata domani a Vicchio.

L’evento si compone al mattino di una prima parte rivolta agli operatori di settore (ristoratori, distributori commercial e media) mentre dalle 18 il festival aprirà le sue porte al pubblico degli appassionati, con degustazioni di vini sotto le logge di piazza della Vittoria. Il pubblico (ingresso 15 euro, con calice e porta calice in omaggio) avrà la possibilità di incontrare i produttori. “Appenninia Wine Festival è un’idea intelligente che va in varie direzioni: la promozione del vino, del territorio, del turismo, della montagna appenninica – ha detto la vicepresidente Saccardi – Un’occasione che rappresenta alla perfezione quello che chiamiamo sviluppo integrato e sostenibile di un territorio con il suo valore che vogliamo tutelare e sviluppare e che riguarda molti aspetti in una logica di riconnessione anche con la città. E’ anche un’occasione per far conoscere di più e far apprezzare prodotti come il vino che si produce in Mugello dove non tutti sanno che nei terreni collinari meglio esposti, è ripresa dopo anni la coltivazione delle vigne con una scelta oculata di nuovi vitigni, il recupero di vecchi vigneti, il controllo delle uve con la produzione di vini piacevoli e di notevole struttura, dai profumi intensi e fruttati, dal gusto pieno e armonico. Quindi, un piacere per tutti gli appassionati che aspettiamo a Vicchio il 19 giugno”.

“L’idea di ‘Appenninia Wine Festival’ – spiega il sindaco Carlà Campa – nasce per celebrare quella che per molti è una montagna minore, ma che in realtà è una terra preziosa da riscoprire, riconquistare e vivere pienamente. Un luogo di radici lontane, di identità perdute, di partenze e di abbandoni, ma al tempo stesso una montagna dove per secoli si sono conservati il sapere, la cultura, la spiritualità. Da qualche tempo, per fortuna e grazie all’impegno di molte persone che credono in questo territorio così particolare, l’Appennino è anche terra di ritorni, di nuovi sogni, di vigne e vini. Un nuovo Appennino sta nascendo e noi vogliamo dargli voce”.Sfiorano la ventina i produttori che prenderanno parte a questa prima edizione della rassegna: oltre alle 6 aziende di Vicchio, hanno dato la loro adesione 10 aziende mugellane: da Dicomano a Pietramala. Presente anche una delegazione di 4 produttori dell’Appennino italiano, in particolare dell’area del forlivese e della montagna lucchese.

“Appenninia nasce per essere un meta-brand – spiega Gianluca Lisi, City Branding Consultant del Comune di Vicchio -. Una realtà identitaria che nasce da un luogo, un territorio specifico, in questo caso Vicchio, per valorizzare un territorio più ampio, l’Appennino, al quale Vicchio appartiene. Vogliamo costruire qualcosa per Vicchio che sia utile anche per tutte le realtà appenniniche: perché soltanto uniti alle altre realtà appenniniche possiamo pienamente valorizzare la nostra.”

“Appenninia Wine Festival” è un’iniziativa del Comune di Vicchio insieme alla Pro Loco e alla “Pro.Vi.Vi”, la nuova realtà che riunisce i produttori di vino di Vicchio.