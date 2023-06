Editoria, online il nuovo numero di Raspelli Magazine con una nuova esperienza sensoriale di gusti, emozioni e curiosità culinarie

Torna Raspelli Magazine con una vasta gamma di contenuti gastronomici e culturali. In copertina, viene celebrato il 40º anniversario degli Week-End Gastronomici, organizzati da Confcommercio Marche Nord, a Mondolfo (Pesaro Urbino).

Il magazine presenta 86 pagine ricche di informazioni e intrattenimento, con ristoranti illustrati da splendide fotografie, storie di chef e gli annunci degli eventi a cui il critico gastronomico Edoardo Raspelli (nella foto) partecipa o guida. Tra le rubriche presenti, si trovano anche interessanti articoli sugli animali e sul verde, curati da Maura Anastasia. L’intero progetto è stato ideato da Stefano Piavani.

Il servizio di apertura è dedicato alla celebrazione dei 40 anni degli Week-End Gastronomici da parte di Confcommercio Marche Nord a Mondolfo (Pesaro Urbino). Vengono poi presentati diversi ristoranti di rilievo, come il Clandestino a Stresa (Verbano Cusio Ossola), Casa Galli a Ziano Piacentino (Piacenza), Al Sangiò magna e be’ a Cesena (Forlì Cesena), e Lucia a Giulianova Lido (Teramo).

La rivista fornisce anche un resoconto degli eventi a cui Edoardo Raspelli ha partecipato recentemente, insieme a commenti sulle notizie più rilevanti o curiose delle ultime settimane. Tra questi, si menzionano la festa per i 50 anni del rinomato ristorante Ma.Ri.na a Olgiata Olona (Varese), la consegna della tessera di giornalista professionista ad Edoardo Raspelli, il successo di Best Wine Stars a Milano, le borse di studio all’alberghiero in memoria di Alma Ambrosi a Bergamo, e molti altri.

Inoltre, il mensile riporta i lanci degli ultimi ristoranti provati da Edoardo Raspelli sul portale ilgusto.it e su tredici quotidiani collegati, come La Stampa, La Repubblica, Il Secolo XIX, HuffPost, e altri ancora.

Nel magazine vengono anche forniti i dati aggiornati sull’audience delle trasmissioni televisive di Edoardo Raspelli, come “L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli” sul Canale Europa on demand, insieme a un confronto con altre trasmissioni. Ci sono inoltre le rubriche fisse, come “Raspelli in copertina”, che raccoglie articoli che parlano del famoso “cronista della gastronomia” provenienti da diversi giornali come Il Resto del Carlino, Corriere Adriatico, Ristorazione & Ospitalità, Gazzetta di Mantova, e La Voce di Mantova. Maura Anastasia contribuisce con le sue pagine dedicate agli animali e al verde in “Meraviglie della Natura”.

Complessivamente, Raspelli Magazine offre un’ampia varietà di contenuti, unendo la passione per la gastronomia di Edoardo Raspelli con interessanti rubriche su animali e natura. Il magazine rappresenta un’importante risorsa per i lettori interessati alla cucina, alle esperienze gastronomiche e agli eventi culinari, offrendo un’esperienza coinvolgente e informativa.