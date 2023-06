Relatech completa l’acquisizione di Gruppo SIGLA

Relatech S.p.A., una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver firmato accordi vincolanti per acquisire il restante 40% del capitale sociale di Gruppo SIGLA S.r.l. Gruppo SIGLA è specializzata nello sviluppo di soluzioni ICT e automazione per grandi clienti nazionali, esteri e enti pubblici.

L’acquisizione completa del Gruppo SIGLA da parte di Relatech era iniziata il 29 giugno 2021, quando è stato acquisito il 60% del capitale sociale. Il closing dell’operazione per il restante 40% avverrà tra alcuni giorni.

Gli accordi prevedono un corrispettivo totale di 715.000 euro in contanti per l’acquisizione, di cui 535.000 euro saranno pagati al momento del closing dell’operazione. I restanti 180.000 euro saranno pagati in seguito, di cui 100.000 euro entro 60 giorni lavorativi dopo l’approvazione del bilancio di Gruppo SIGLA al 31 dicembre 2023 e 80.000 euro entro il 31 dicembre 2025, soggetti al verificarsi di una condizione sospensiva.

Inoltre, è stato concordato un earn-out in contanti di massimi 430.000 euro per due dei soci venditori, legato agli obiettivi di performance del Gruppo SIGLA per l’esercizio 2023.

L’operazione è stata anticipata di un anno per sfruttare appieno le sinergie di costo e per avere maggiore flessibilità nel piano di investimenti. Inoltre, contribuirà a consolidare la presenza di Relatech a Genova, rafforzando i legami con le università e i centri di ricerca locali con cui Gruppo SIGLA collabora da tempo.

Gruppo SIGLA apporterà ulteriori competenze alla piattaforma RePlatform di Relatech, offrendo servizi e soluzioni digitali per settori come l’industria intelligente, l’analisi dei dati e la cybersecurity.

L’acquisizione rappresenta un importante passo per entrambe le società e offre opportunità di crescita e successo nel settore dell’ICT e dell’automazione. Pasquale Lambardi, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato: “Gruppo SIGLA è entrata a far parte di Relatech nel giugno 2021 e a distanza di due anni la sinergia in termini di offering è stata tale da vedere l’anticipazione dell’acquisizione dell’intero capitale sociale, quale naturale conseguenza. L’anticipazione è, quindi, dimostrazione del voler aumentare e accelerare le aree di sinergia con il gruppo, quali gli investimenti e la costante attività in Ricerca e Sviluppo, arricchire l’offerta in ambito Automazione Industriale e Cybersecurity, oltre alle competenze digital, settori questi in notevole crescita. Basti pensare che nel 2022 in Italia il comparto dell’Automazione Industriale e manifatturiero ha registrato una crescita annua del 23% con valori di mercato che sfiorano i 7 miliardi di Euro, mentre quello della Cybersecurity raggiunge il valore di 1,86 miliardi di Euro, con un’accelerazione del +18% rispetto al 20212 . Questi dati, unitamente all’attività di Ricerca e Sviluppo, che con Gruppo SIGLA ha avuto una forte spinta realizzando diversi progetti sostenibili per l’ambiente, e il consolidamento dell’ecosistema territoriale con clienti e università della comunità ligure, avvalorano la scelta di Relatech di anticipare l’acquisizione del 100%, rispondendo così alle esigenze di un mercato costantemente in crescita ed efficientando un’offerta end to end scalabile e la governance di gruppo.”

Aldo Loiaconi, Amministratore Delegato di Gruppo SIGLA, ha così commentato: “L’accordo testimonia una sinergia tra le parti già ampiamente funzionante e funzionale al business di Gruppo. Rafforziamo ulteriormente l’offerta in ambito cybersecurity, big data, IoT, che ci consente di supportare le imprese, dalle PMI alle grandi aziende oltre che PA, nel percorso verso la digitalizzazione. Ampliamo, inoltre, i rapporti con le università, centri di ricerca, poli e distretti innovativi, accrescendo le expertise interne e sviluppando un’offerta sempre più completa che rende il gruppo ancor più competitivo sul mercato.”