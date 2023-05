Digital Value rafforza la sua posizione di mercato con un accordo da 31 mln per l’evoluzione del Data Center

Digital Value S.p.A. (Ticker DGV) operatore di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture ICT e società Euronext Tech Leaders, quotata su Euronext Milan, comunica che un noto ente pubblico ha assegnato alla controllata Italware l’aggiudicazione definitiva non efficace di un Accordo Quadro per l’evoluzione dell’infrastruttura a supporto dei carichi di lavoro mission-critical, per un valore di 31 milioni di Euro. L’accordo, della durata di 48 mesi, prevede tecnologia Dell VxBlock e relativi servizi di manutenzione. Questa particolare soluzione selezionata dall’ente, definita “Data Center in a box”, permettendo virtualizzazione, backup, ripristino e disaster recovery integrato, semplifica, di fatto, la gestione dell’infrastruttura IT grazie a un sistema progettato su misura e pronto all’uso, caratterizzato da potenza di storage e funzionalità di protezione dei dati. Massimo Rossi, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Digital Value, ha commentato: “Questo successo ribadisce ancora una volta il nostro contributo alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Ci affermiamo ulteriormente come partner di valore per soluzioni tecnologiche personalizzate, sicure e affidabili che soddisfino le esigenze specifiche di ogni ente.” L’aggiudicazione consente a Digital Value di rafforzare la propria posizione in questo segmento di mercato e di confermare la crescita sulla Next Generation Data Center, la linea di business dedicata alle infrastrutture fisiche e virtuali, con cui storicamente il Gruppo si contraddistingue per competenza, market share e competitività.