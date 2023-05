ACEA Scuola, premiati gli studenti vincitori dell’edizione 2023 dedicata all’ambiente

Sono stati premiati oggi gli studenti vincitori dell’edizione 2023 “ACEA SCUOLA. ProteggiAMO l’Ambiente”, il progetto educational di ACEA realizzato per sensibilizzare i giovani riguardo i temi della sostenibilità ambientale. Il primo premio è andato agli studenti della 3 B dell’Istituto Tacito Guareschi, il secondo agli studenti della 2 F dell’Istituto Orsa Maggiore e il terzo agli studenti della 2 F e della 2 G dell’Istituto Aurelio Alonzi. A premiare i giovani, con voucher che potranno essere utilizzati per l’acquisto di materiale tecnico utile alla didattica, la Presidente di ACEA Barbara Marinali e l’Amministratore delegato di Acea Ambiente Giovanni Rosti. L’Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli ha invece inviato un videomessaggio di saluto ai ragazzi. Quest’anno l’iniziativa, che fa parte di un percorso formativo ideato oltre vent’anni fa dal Gruppo ACEA, è stata inserita nella “Mappa della Città Educante 2022/2023” dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e si è articolata intorno all’ACEA EcoVillage, una piattaforma interattiva, dinamica e stimolante fruibile dagli studenti del secondo ciclo delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado di Roma e Città Metropolitana per giocare, apprendere e riflettere sui temi dell’ambiente e dell’ecologia.

A fare da guida a questa edizione sono stati Biagio Venditti e Francesca La Cava, due dei protagonisti della serie Netflix “Di4ri”, che hanno accompagnato gli studenti attraverso video, quiz e approfondimenti sulle problematiche ambientali che riguardano il nostro pianeta. Cinque le macro aree tematiche dell’Acea EcoVillage a cui si è potuto accedere dalla piattaforma digitale: Piazza del Riciclo, Belvedere della Biodiversità, Stazione del Clima, Parco Acquatico e Ponte dell’Energia. Ogni location includeva un video interattivo in cui sono stati affrontati i temi più attuali della sostenibilità ambientale: economia circolare, biodiversità, emergenza climatica, tutela dell’acqua e transizione energetica. Il progetto ACEA SCUOLA è stata anche l’occasione per far conoscere le best practices, i progetti e le tecnologie messe in campo dal Gruppo per contribuire alla creazione di un pianeta più green, soprattutto per le future generazioni. Per il prossimo anno il progetto si arricchisce e ad affiancare l’e-learning, che continuerà con sessioni educational, ci sarà una nuova attività: gli esperti di ACEA si recheranno direttamente nelle scuole per realizzare con i giovani studenti delle brevi sit-com incentrate sui temi del risparmio energetico, idrico e della salvaguardia dell’ambiente.