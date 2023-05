Economia tedesca in calo nel primo trimestre: -0,3% rispetto alle previsioni

L’economia tedesca ha registrato una diminuzione dello 0,3% nel primo trimestre, secondo l’ufficio tedesco di statistica Destatis, che ha rivisto al ribasso la sua stima iniziale di una crescita zero in questo periodo.

Questo risultato è anche inferiore alle previsioni, che oscillavano tra un calo dello 0,1% e una stabilità. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si registra un calo dello 0,5% dell’economia tedesca.

Un fattore che sta influenzando negativamente i consumi in Germania è l’alta inflazione. Le famiglie tedesche hanno ridotto la spesa, con una diminuzione dell’1,2% nei primi tre mesi dell’anno. In particolare, sono stati colpiti i settori alimentari, dell’abbigliamento e delle nuove automobili. Quest’ultimo settore risente anche della riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici.

L’andamento dell’economia tedesca nel primo trimestre riflette una sfida importante per il paese, con una contrazione dell’attività economica e una diminuzione della spesa delle famiglie. Questi dati evidenziano l’effetto negativo dell’inflazione elevata e delle incertezze economiche globali sulla crescita economica della Germania.

Gli esperti economici e i responsabili politici dovranno monitorare attentamente questa situazione e adottare misure adeguate per stimolare la ripresa economica, favorire la fiducia dei consumatori e promuovere gli investimenti.