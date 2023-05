Greenthesis, cresce il risultato netto finale

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Greenthesis S.p.A., nella foto l’a. d. Simona Grossi, ha tenuto la sua riunione in forma di audio-videoconferenza. Durante l’incontro sono stati approvati il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la distribuzione dei dividendi.

Il bilancio relativo all’esercizio 2022 della Capogruppo Greenthesis S.p.A. ha riportato un utile netto finale di 3.551 migliaia di Euro, rispetto all’utile netto finale dell’esercizio precedente che era pari a 3.998 migliaia di Euro. Sono stati spesati ammortamenti e svalutazioni per 3.650 migliaia di Euro, in aumento rispetto ai 2.564 migliaia di Euro dell’anno precedente.

È stato inoltre preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Greenthesis al 31 dicembre 2022, che ha registrato un risultato netto finale positivo di 18.636 migliaia di Euro, mostrando un incremento dell’87% rispetto all’utile netto consolidato dell’esercizio 2021, pari a 9.977 migliaia di Euro. Anche in questo caso, sono stati spesati ammortamenti e svalutazioni per 12.094 migliaia di Euro, leggermente superiori ai 11.980 migliaia di Euro dell’anno precedente.

Nonostante il difficile contesto geopolitico e lo shock subito dal prezzo delle commodities, l’esercizio 2022 ha registrato risultati soddisfacenti dal punto di vista economico-finanziario del Gruppo. Le dinamiche positive si prevede possano confermarsi anche nel corso dell’attuale esercizio.

Riguardo alla destinazione del risultato d’esercizio, l’Assemblea ha deliberato di ripartire l’utile di Euro 3.550.710,00 come segue: una parte sarà destinata alla Riserva Legale, un’altra parte sarà distribuita agli Azionisti come dividendo lordo di Euro 0,01885 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio), per un totale di Euro 2.840.473,08. Il residuo utile d’esercizio, pari a Euro 532.701,42, sarà destinato a nuovo.

Il pagamento del dividendo avverrà a partire dal 7 giugno 2023, con la data di stacco cedola fissata al 5 giugno 2023 e la data di legittimazione al pagamento del dividendo al 6 giugno 2023.