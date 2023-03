Dole Italia protagonista del progetto “La Scuola allo Stadio” promosso da Atalanta Bergamasca Calcio

È tornata “La Scuola allo Stadio”, l’iniziativa rivolta ai più giovani firmata Atalanta B.C, da sempre sostenitrice dell’attività sportiva come strumento di inclusione sociale: il progetto socio-educativo nato nel 2001 e arrivato oggi alla sua 20ª edizione, grazie al successo riscosso negli anni, dove sono stati coinvolti oltre 26mila ragazzi provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Bergamo e provincia.

Nove “appuntamenti” tenuti presso il Gewiss Stadium di Bergamo – che ospita le partite in casa della Prima Squadra dell’Atalanta B.C – la cui valenza formativa è da anni riconosciuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno: la mattinata di “scuola allo stadio” si suddivide in più tappe, dalla visita allo stadio ai giochi in campo, arricchiti da spazi di dibatto e confronto in cui vengono affrontati con i ragazzi temi importanti quali i valori dello sport, il rispetto delle regole, il tifo corretto, la lotta al razzismo e molto altro.

Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium e Official Healthy Food Sponsor di Atalanta B.C. dalla stagione 2021-2022, ha presenziato alla 4ª giornata dell’iniziativa per sostenere il progetto sportivo-educativo e sensibilizzare i più giovani sull’importanza delle buone abitudini alimentari.

Durante un momento dedicato – “La Merenda con Dole” – l’Azienda ha raccontato a bambini e ragazzi, con un breve e coinvolgente intervento, l’importanza di un regime alimentare vario ed equilibrato in cui il consumo di frutta fresca, che fornisce all’organismo acqua, fibre, vitamine, sali minerali e altri preziosi nutrienti, assume un ruolo fondamentale, come promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che raccomanda circa 5 porzioni di frutta e verdura al dì. Per una pausa a base di salute e gusto, tutti i ragazzi hanno ricevuto una sacca merenda: al suo interno una Banana Premium Dole, un concentrato di energia, ricco di zuccheri e minerali come il fruttosio e il potassio che lo rendono lo snack preferito dagli sportivi, a partire dai più piccoli.

“Siamo tornati con piacere a Bergamo per supportare e vivere da vicino questa bellissima iniziativa organizzata da Atalanta Bergamasca Calcio di cui condividiamo valori e missione. Le generazioni più giovani sono il futuro e incontri come questi sono per noi un’occasione importante per incoraggiare il consumo gioioso di frutta fresca alla base di uno stile di vita sano fin da bambini. La frutta è un alimento che fa bene, dolce naturalmente, da consumare come snack, on-the-go o anche come protagonista di ricette sane, originali e gustose. E farlo è tanto divertente.” commenta Cristina Bambini Responsabile Marketing Dole Italia.