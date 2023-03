Turchia, ordini record per l’auto elettrica nazionale

Togg, primo produttore turco di auto elettriche, ha ricevuto 7.734 preordini nelle prime quattro ore per il suo nuovo modello T10X. “Più che un grazie. Nelle prime 4 ore dell’apertura dei pre-ordini, che continuerà fino al 27 marzo, 7.734 utenti hanno ordinato Togg T10X. Grazie per la fiducia accordataci. Questo è il nostro orgoglio”, ha scritto Togg su Twitter.

Si terrà un sorteggio per determinare coloro che riceveranno le 12.000 auto elettriche T10X che saranno prodotte entro la fine dell’anno. Dopo il periodo di pre-ordine, l’estrazione digitale si terrà alla presenza di un notaio il 28 marzo.Il prezzo del modello di gamma standard T10X partirà da 953.000 lire turche (circa 50.200 dollari) a 1.055 milioni di lire (circa 55.600 dollari), mentre il modello con batterie potenziate è stato valutato a 1.215 milioni di lire (circa 64.000 dollari).

Le batterie del Togg T10X possono essere ricaricate fino all’80% dal 20% in meno di 28 minuti presso le stazioni di ricarica rapida.

I conducenti possono anche scegliere tra sei diverse opzioni di colore per il veicolo elettrico.