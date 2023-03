Energy, sigla un accordo strategico per la costituzione di una joint venture societaria con Pylon Technologies

Nel suo decimo anniversario dalla costituzione, Energy S.p.A. – (Codice ISIN IT0005500712, Ticker ENY), “Energy”, società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita – sigla un importante accordo strategico per la costituzione di una joint venture societaria con Pylon Technologies Europe Holding B.V. (“Pylontech EU”), società di diritto olandese controllata al 100% da Pylon Technologies Co. Ltd (“Pylon Technologies”), quotata alla borsa di Shanghai con una capitalizzazione di circa 46 miliardi di Yuan (pari a circa 6,6 miliardi di USD), tra i primi costruttori al mondo di batterie al litio per uso ciclico stazionario, per l’accumulo di energia da fonte rinnovabile. Le due società collaborano da dieci anni ed entrambe hanno puntato, fin da subito, da vere pioniere, sulla tecnologia litio-ferro-fosfato -cobalto-free-, che sta diventando sempre più la tecnologia di riferimento grazie alle caratteristiche di maggiore sicurezza e sostenibilità rispetto ad altre tecnologie di batterie al litio. Scopo della joint venture (“JV”) è rafforzare il business comune nel territorio europeo tramite una società di nuova costituzione, partecipata da entrambe le società, per la produzione e commercializzazione in Europa di batterie al litio. La JV sarà una società di diritto italiano, con sede e produzione in un’area dedicata, presso il sito di Energy a Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), ove la Società ha disponibile per le proprie attività un’area di oltre ventimila mq. Pylontech EU deterrà nella JV una quota del 70% mentre Energy deterrà una quota del 30%; l’investimento iniziale sarà pari a Euro 10 milioni, di cui Euro 7 milioni a carico di Pylontech EU ed Euro 3 milioni a carico di Energy S.p.A. L’accordo prevede che le decisioni strategiche e di natura straordinaria verranno deliberate all’unanimità. La governance verrà affidata a un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui due, nominati su designazione di Pylontech EU e uno – con il ruolo di amministratore delegato – su designazione di Energy S.p.A. La JV costituisce l’unica base operativa europea di Pylon Technologies, che sviluppa la maggior parte del proprio business proprio in Europa, e di cui Energy rappresenta uno dei più importanti partner commerciali e tecnologici. Il CEO di Energy, Ing. Davide Tinazzi, nella foto, afferma: “Con enorme soddisfazione comunichiamo a tutti gli stakeholders la firma dell’accordo di Joint Venture per la produzione e commercializzazione di batterie al litio Made in Italy con tecnologia cobalto-free. Tale accordo rappresenta un pilastro importante nell’attuazione della strategia di crescita comunicata in sede di IPO. Viviamo un momentum economico straordinario, e siamo convinti che il rafforzamento della partnership con Pylontech ci permetterà di cogliere le opportunità del mercato Europeo e US, dove Energy è già presente.