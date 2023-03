DiaSorin completa la vendita delle proprie attività di Flow Cytometry & Imaging a Cytek Biosciences

DiaSorin (nella foto, l’a. d. Carlo Rosa) e Cytek Biosciences, Inc.(Nasdaq: CTKB) annunciano che Luminex Corporation, una società interamente controllata da DiaSorin, ha completato la vendita delle attività relative alla propria Business Unit Flow Cytometry & Imaging (FCI) a Cytek per circa 46,5 milioni di dollari americani.

La decisione di vendere la Business Unit FCI a Cytek, annunciata il 13 febbraio 2023, è in linea con le priorità di DiaSorin, già comunicate agli investitori al proprio Capital Market Day nel dicembre 2021, di voler focalizzarsi sui business più strategici. Per Cytek, l’acquisizione della tecnologia FCI supporterà il piano di sviluppo di nuovi prodotti e competenze, l’espansione del proprio raggio di azione in segmenti di clienti precedentemente poco serviti ed il miglioramento della propria efficienza operativa.